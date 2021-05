PP, Cs y Podemos coinciden en rechazar un impuesto a las autovías por injusto y perjudicial para Castilla y León

Los portavoces parlamentarios de Partido Popular, Raúl de la Hoz; Ciudadanos, David Castaño; y Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), coincidieron en rechazar la posibilidad de que el Gobierno de España establezca un impuesto por circular por las autovías, al considerar que es injusto y perjudicial para Castilla y León en incompatible con la lucha contra la despoblación.

Así lo expresaron en declaraciones posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces, en la que se fijó el orden del día del próximo pleno, y en las que el popular, Raúl de la Hoz afeó al PSOE de Castilla y León y, en concreto, a su líder Luis Tudanca, que haya sido “el primer en aplaudir” esta medida para “agradar” a Pedro Sánchez y colocando los interés socialistas por encima de los de castellanos y leoneses.

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, conversa con el de Ciudadanos, David Castaño

De la Hoz preguntó si es compatible la lucha contra la despoblación cuando un ciudadano de un núcleo rural tendría que pagar un peaje por trasladarse a su ciudad para gestiones o lo que sea necesario. “Hasta Podemos está en contra”, afirmó el dirigente del PP al PSOE.

“En el peor momento anuncian un nuevo impuesto, un nuevo hachazo”, subayó Castaño, que criticó que no se hayan ejecutado las autovías y se grave por circular por ellas, lo que tildó de “un escándalo” y de estar en contra de la Unión Europea, donde el popular respondió a Tudanca que solo cuatro países de los 27 tienen un peaje y no 23, como afirmó en una defensa de la medida desde “la mentira”.

Pablo Fernández argumentó que se perjudica a las clases media y trabajadora y a los sectores populares, aunque reconoció la necesidad de aumentar los ingresos, si bien añadió que hay otras vías, donde enumeró una reforma fiscal progresiva que grave a las grandes fortunas o un impuesto a la banca, tras contar con 65.000 millones de ayudas públicas para su rescate.

El líder de Podemos, Pablo Fernández, a su llegada a la Junta de Portavoces

“Es perjudicial e injusto para Castilla y León, no se puede cargar el esfuerzo impositivo a los de siempre”, aseveró, a la vez que subrayó que, en ese punto, “chocan” con su socio de Gobierno, el PSOE, aunque también manifestó que las diferencias se tienen que normalizar porque de ella salen medidas mejores.

Comisión de las residencias

Por otra parte, Raúl de la Hoz y David Castaño reafirmaron su oposición a la creación de la comisión de investigación sobre la gestión COVID en las residencias de mayores de la Comunidad, solicitada por los socialistas con el apoyo de la mayor parte de los representantes de la oposición, si bien, en caso de que se debata en pleno, necesitan mayoría absoluta para impedir su constitución.

De la Hoz declaró que su grupo “no va a colaborar ni activa ni pasivamente en la desgracia política de la utilización de los muertos” y Castaño afirmó que se trata de “una maniobra política, que es feísimo”.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León admitió hoy a trámite la solicitud de creación de la comisión de investigación, confirmaron fuentes parlamentarias. Así, se abre su tramitación, ya que una vez publicada en el Boccyl, los grupos tendrán quince días para presentar un escrito de oposición, en cuyo caso se debate en el pleno y debe ser rechazado por mayoría absoluta, o no decir nada, de manera que se consideraría creada.

Preguntado Raúl de la Hoz si tienen los 41 votos de mayoría absoluta para rechazarla -PP y Cs suman 40 escaños tras la salida de María Montero de la formación naranja y cuando UPL y Por Ávila apoyan la propuesta de PSOE y Podemos-, manifestó que no podía avanzar “lo que va a suceder”, pero recalcó que su grupo no va a permitir que “se utilice la comisión de investigación para lanzar los muertos al Gobierno de PP y Cs”.

“Hemos dicho no, y vamos a volver a decir no”, aseguró Castaño, que preguntó al PSOE por qué “se empeña y acota” la investigación a las residencias y al espacio de Castilla y León y no a toda la gestión covid, en la que se escuche a miembros y exmiembros del Gobierno central. “Ha habido muertos, y se ha aprendido, ha sido una tragedia”, señaló.

Por su parte, la secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gómez, acusó a los socios de Gobierno de “desviar la atención” y de “cuestiones de distracción” y reiteró que su creación, en el ámbito de la Comunidad, es una responsabilidad con las personas fallecidas y con sus familias, a la vez que preguntó por qué no quieren que se sepa lo ocurrido.

La procuradora socialista Patricia González

Sin elecciones

Por último, Raúl de la Hoz afirmó que no habrá un adelantó de las elecciones en Castilla y León y que el Gobierno de coalición garantiza estabilidad en estos dos años de legislatura para la recuperación económica, sanitaria y social de la Comunidad.

“Tranquilidad, señor Tudanca, aquí no va a haber elecciones, sino estabilidad”, respondió De la Hoz, después de que ayer el líder socialista manifestara que no quiere un adelanto de los comicios en la Comunidad y pidiera a Alfonso Fernán Mañueco y a Francisco Igea que dejen “las aventuras y jueguecitos”.