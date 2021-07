Fernández Mañueco defiende que la Junta es un “muro de contención” contra los ataques del Gobierno al sector cárnico de Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, realizó una “defensa tajante” del sector ganadero y cárnico de Castilla y León y sostuvo que su Ejecutivo es un “muro de contención contra quienes atacan a los ganaderos de la Comunidad”. “Es una infamia que un ministro torpedee un sector tan vital para nuestra tierra y el medio rural”, incidió, en referencia al titular de la cartera de Consumo, Alberto Garzón, quien emitió un polémico video en el que invitaba a consumir menos carne para luchar contra el cambio climático.

En este sentido, Fernández Mañueco, durante el balance de legislatura, explicó que hay más de 36.000 explotaciones ganaderas en la Comunidad que dan empleo directo a 70.000 personas de forma directa, a los que se suman los indirectos en el canal Horeca o en el propio sector cárnico, entre otros. “Tienen todo nuestro apoyo para continuar siendo referencia nacional, trabajar con profesionalidad, calidad y siendo un pilar de la economía de Castilla y León, de la sociedad, del medio rural y un reclamo de primer nivel en la gastronomía regional”, reiteró.

Vuelta de las mascarillas

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico invitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a rectificar la medida que permitió la eliminación del uso de mascarillas en exteriores, cuando se garantice la distancia interpersonal, al tomarla “sin respaldo técnico”. “Trasladó un mensaje falso a la sociedad de que la pandemia había terminado”, afeó el jefe del Ejecutivo, quien consideró que se trata de un “gravísimo error”, quien recordó que “rectificar es de sabios”.

Fernández Mañueco recordó a Sánchez que facilite una herramienta jurídica para tomar decisiones como, por ejemplo, la del toque de queda, algo que la Comunidad Valenciana ya ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de aquella región. “En Castilla y León lo pedimos sin estado de alarma, en octubre, y el TSJ fue claro y taxativo. No hay posibilidad”, insistió.

Campaña de vacunación

Sobre la campaña de vacunación, aseguró haber comprobado una “burda manipulación de una fuerza política”, en referencia al PSOE, y consideró que “cuando uno aspira a gobernar Castilla y León no puede caer en estos asuntos de mentiras”. En este sentido, acusó al secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, de acudir a “ataques personales” con declaraciones que “ponen de manifiesto su frustración y nerviosismo, basados en las últimas encuestas”.

“Cuando uno no tiene argumentos se usan los ataques personales, las mentiras y manipulaciones”, reprochó Mañueco, quien recordó que los hechos señalan que la Comunidad recibe “menos vacunas de las que le corresponden”. Al respecto, recordó que Castilla y León es la segunda en porcentaje de vacunación, principalmente en los grupos etarios de la gente mayor. “Tenemos que reservar las dosis para poner la segunda a los que se han puesto las primeras. Se llama actuar con prudencia”, contestó, tanto a Tudanca como al delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, quienes en los últimos días han instado a la Junta a elevar el porcentaje de sueros administrados.

Y es que la Comunidad batió este jueves un nuevo récord de vacunación al administrar 41.470 dosis frente al COVID-19, la mayor cifra desde el 6 de mayo, cuando se pusieron 40.987 y el 22 de junio cuando se inyectaron 36.929, según se desprende de los datos recabados por la Consejería de Sanidad.

En lo que va de julio, el día 1 se pusieron 34.418; el 2, 27.933; el 3, 11.875, y el 4, 3.771. Este pasado lunes se administraron 33.633; el martes, 31.190; el miércoles, 33.592, y el jueves, 41.470. De ellas, 9.060 se inyectaron en Valladolid; 7.586 en León; 7.292 en Salamanca; 5.882 en Burgos; 5.168 en Palencia; 2.028 en Segovia; 1.930 en Ávila; 1.657 en Zamora, y 867, en Soria.

La Comunidad administró hasta este jueves el 89,14 por ciento de las dosis recibidas, más de 2,6 millones de unidades. Además, 1.213.424 personas ya tienen las dos dosis puestas.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que compareció junto a Fernández Mañueco, sostuvo que “la explicación de los patitos” que protagonizó gráficamente en el Consejo de Gobierno “no ha sido suficiente” e instó al Gobierno a precisar porque en junio la Comunidad recibió 620.100 vacunas y ahora, 85.000 en 15 días. Al respecto, espetó que el ritmo de suministro por autonomías está publicado y consideró que Castilla y León sale perjudicada en el reparto.

“Tudanca debería comprarse un cuadernillo Rubio porque se quedó con los conjuntos disjuntos. Y dirigirse al Gobierno para que no disminuya a un tercio el ritmo de suministro. Hay que tener muy poca vergüenza para decir eso. Políticamente, ¿alguien puede decir que tengamos algún interés en retrasar la campaña de vacunación?”, cuestionó el vicepresidente, quien entendía que puedan “entender” que son son “malvados, pero no imbéciles”. “Es moralmente inaceptable e intelectualmente incomprensible”, sentenció Igea, quien prefirió “no entrar a comprender por que la Comunidad recibe menos dosis”. Por ello, invitó a Tudanca e Izquierdo que “en vez de intentar dar lecciones a gente que ha demostrado hacerlo bien se dirijan al Gobierno y exigirle que no disminuya a un tercio el ritmo”.

Fondos europeos

Por último, el presidente de la Junta anunció que reclamará al Gobierno, en la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará a finales de julio en Salamanca, que la despoblación y el reto demográfico sean “elementos fundamentales” para los criterios de reparto de los fondos europeos del Plan de Recuperación, así como del modelo de financiación. “Tenemos que abordar qué España queremos, el futuro del país. Por eso reclamamos una apuesta para volcarse en la España interior, el mundo rural”, incidió.

A su juicio, son necesarios “luz y taquígrafos” para conocer las conversaciones y resultados de todas las reuniones bilaterales del Gobierno con las comunidades autónomas, ya que “todo debe ser sabido, conocido y pactado por los españoles en los órganos que tenemos”, es decir, la propia Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que, según denunció, “no se reúne desde octubre”.

Igualmente, invitó a conocer “qué se negocia con el futuro y el dinero de todos los españoles para la recuperación” y presumió de que Castilla y León está “preparada, tiene experiencia, proyectos y claros los objetivos” para aplicación de los fondos: “Modernizar esta tierra, proteger a las personas y crear oportunidades de futuro para que cada vez seamos más, mejor protegidos, vivir en una tierra cada vez más moderna y atractiva y crear proyectos de vida”.

Por último, Fernández Mañueco agradeció al Gobierno central y su presidente, Pedro Sánchez, la designación de Salamanca como sede de esta edición de la Conferencia de Presidentes, que deriva de una invitación realizada por la Junta hace un año.

En este sentido, sostuvo que Castilla y León se portará “como siempre, de forma hospitalaria, como estamos acostumbrados a hacerlo”. Y dio la bienvenida al rey, al presidente y sus ministros, a los máximos responsables autonómicos y los equipos de los que se acompañen, al igual que a los medios de comunicación. “Pondremos todo lo que esté en nuestra mano para que salga lo mejor posible”, deseó.