Fernández Mañueco lanzará una campaña en favor de la ganadería para para frenar “la cruzada anticarne” de Garzón

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que el Gobierno reginoal lanzará una campaña de promoción del consumo de carne en toda España para frenar “la cruzada anticarne” iniciada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Fernández Mañueco, que clausuró el XIV Congreso Provincial del PP de Palencia, en el que ha resultado reelegida presidenta Ángeles Armisén, lamentó que Alberto Garzón no sea uno de los ministros que “sale” este sábado 10 de julio del Gobierno de España que “está de mudanza”.

Durante su intervención en el Congreso del PP de Palencia, que se celebró en la localidad palentina de Magaz de Pisuerga, el presidente popular criticó duramente los “continuos ataques” del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la agricultura y ganadería, agudizados ahora con “esta cruzada anticarne de un ministro de su Gobierno”.

”Yo defiendo los intereses de los agricultores y ganaderos, a las 36.000 explotaciones ganaderas que hay en Castilla y León y sus 70.000 puestos de trabajo directos”, afirmó Fernández Mañueco. Por ello avanzó que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya está trabajando en la campaña de promoción del consumo de carne que lanzará la Junta de Castilla y León en toda España en septiembre.

”Mientras la Administración de Pedro Sánchez ataca lo nuestro, mi Gobierno lo protege”, insistió y aseguró que el PPCyL está al lado de los ganaderos y sus familias y del mundo rural y presume de la carne de Castilla y León, “un producto de calidad en el que somos un referente nacional y que además es la joya de la gastronomía en Castilla y León”.

Dique frente al sanchismo

”Vamos a estar siempre ahí porque somos un dique frente al sanchismo”, subrayó Fernández Mañueco, y recordó que, en Castilla y León el PP ya “paró los pies” al PSOE cuando presentó una moción de censura en esta Comunidad, que no prosperó, y ahora también está preparado para “derrotar a Sanchez”.

Además, advirtió que el Partido Popular no va a renunciar “al compromiso con la unidad de España, porque no se trata de la España que quiere Sánchez, sino de la que queremos todos los españoles y el PP va a defender la unidad de España”. ”Hoy Sánchez está de mudanza”, añadió y señaló que lo relevante no es el cambio de las personas, sino un cambio de actitud que no se va a producir, porque lo importante en un proyecto político es su objetivo y quien lo dirige y la pieza que más falla es la que queremos cambiar que se llama Sanchez y vamos a cambiarlo para llevar a la Moncloa a un palentino que se llama Pablo Casado.

Fernández Mañueco defendió un Gobierno del PP que apueste por el crecimiento económico sostenido, la creación de empleo, la lucha contra la despoblación, los servicios públicos de calidad y un reparto justo de los fondos europeos.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico solicitó “un reparto justo” de los Fondos de Recuperación, asegurando que Castilla y León no va a renunciar a menos de 5.000 millones de euros y subrayando que los Fondos Europeos son para los españoles, “para atornillar la recuperación económica de los españoles, no para que Sánchez se atornille a su sillón”.

En cuanto a la situación del PP de Castilla y León, Fernández Mañueco destacó que es “un partido útil que piensa en las personas” y un partido “unido, centrado, moderado, reformista y profundamente social”. Por este motivo, afirmó que el nuevo equipo elegido en Palencia, con Ángeles Armisén a la cabeza, y “con el arrope de la dirección autonómica y nacional y de todos los afiliados, tendremos por delante muchos éxitos que nos va a ayudar en Castilla y León y van a ayudar a Pablo Casado en España”.