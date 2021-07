“El Caballero de Olmedo” reclama protagonismo en la cuna de su historia

“El Caballero de Olmedo”, tragicomedia de Lope de Vega, reclamará este miércoles su protagonismo en la cuna de su historia, en Olmedo, dentro de la sexta jornada de su festival de teatro clásico, con un recital de los versos esenciales de dicha obra, y con una versión musical a cargo de Jóvenes Clásicos.

Javier Veiga, Beatriz Argüello, Arturo Querejeta y Rosa Manzano darán vida a don Alonso, doña Inés, Tello y Fabia, los personajes principales de esta pieza teatral, en cuya piel se han metido anteriormente y que, en esta ocasión, trasladarán al público a través de la lectura de versos seleccionados.

Se trata de una forma diferente de ver y disfrutar de “El Caballero de Olmedo” para un público que ha interiorizado un trabajo que ponen en escena, cada año, de la mano de los vecinos de esta localidad vallisoletana y que, por tanto, son más exigentes y tienen una idea preconcebida de lo que debiera ser la representación.

Veiga es consciente de este hecho, tal y como ha advertido a Efe, y convierte su participación en el recital en algo “muy especial”, como lo fue el día que se subió a las tablas de la Corrala olmedana, “no solo por lo que implica la obra para el municipio y el festival, sino por el espacio en el que se representaba”.

Será, una vez más, uno de los principales personajes de esta obra de Lope, don Alonso, en el que trata de hacer aflorar “su luz”, la que proyecta “como persona enamorada, porque aunque su amor le lleva a la muerte, no lo sabe, y siempre se le muestra como alguien circunspecto, cuando el amor aporta felicidad”.

Afronta este nuevo reto “con responsabilidad y respeto” pero, sobre todo, “con muchas ganas de disfrutarlo y de divertirme haciéndolo, al mostrar una forma diferente de interpretar esta obra, porque hace ya tiempo que no hago teatro clásico y es un género que me encanta, y que me gustaría volver a retomar”, ha dicho.

“Es más un diálogo con los espectadores, que espero disfruten también y que muestren su beneplácito ante esta manera de abordar ‘El Caballero de Olmedo’, con interpretaciones diferentes de actores que no hemos trabajado juntos antes, pero que hemos puesto en escena la obra”, ha explicado.

En opinión de Veiga “el teatro clásico cuenta con un espacio importante en la escena española y hay bastantes espectáculos que llegan a un público fiel, con montajes más o menos afortunados, pero cuenta con una presencia importante en la programación nacional, y confío en que se siga manteniendo”, ha apuntado.

Posteriormente, la Corrala del Palacio del Caballero de Olmedo acogerá la versión musical que ha realizado José Carlos Cuevas, director de “Jóvenes Clásicos”, para ofrecer “una esencia” de la obra, que surgió como colaboración con la Universidad de Los Ángeles y que se estrenó vía streaming en el Festival de Teatro Clásico Hispánico “La Escena”.

Se muestran “muy ilusionados” ante la posibilidad de estrenarlo, con espectadores, y en el lugar donde se desarrolla la historia y en el que forma parte de su patrimonio histórico, lo que ha definido como “un sueño” y un “hito” desde el punto de vista profesional, ya que la compañía, además, cuenta con solo cuatro años de vida.

Este miércoles, el público olmedano tendrá la ocasión de disfrutar de dos versiones diferentes de su “Caballero de Olmedo”, un recital, y un musical al estilo de La La Land, con el blues y el jazz como protagonistas, que permitirá adentrarse en la obra desde nuevas perspectivas.