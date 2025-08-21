La provincia de León reduce a tres las carreteras cortadas al tráfico por los incendios

Los seis incendios que se registran en León con nivel de peligrosidad 2 por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para las personas, poblaciones y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso y Colinas, mantienen tres tramos de carreteras cortadas.

Una situación que ha mejorado respecto a los cinco tramos que permanecían inhabilitados al tráfico en el día de ayer.

Las carreteras que continúan cortadas son: la LE-2703, entre las localidades de Portilla de la Reina y Santa María de Valdeón; LE-4212, entre Cariseda y Chano; y la LE-5330 entre Igüeña y Colinas, ésta última cortada a última hora del miércoles.

Mientras que en la tarde de ayer se reabrieron al tráfico la LE-5228, en el tramo que une Salas de Barrios y Bouzas; y la LE-7311, en un tramo de 15 kilómetros entre Nogar y Castrillo de Cabrera, y en la mañana de este jueves la N-164 (red nacional), desde el kilómetro 15 en Yebra, hasta el kilómetro 21 en Llamas de Cabrera.

La mayoría de los cortes se producen por falta de visibilidad debido al humo y polvo generado en los incendios, a lo que se ha unido el aumento del peligro de desprendimientos en algunas zonas, sobre todo de montaña, donde las llamas han eliminado la cubierta vegetal que evita la caída de rocas a las carreteras.

Mientras que la última carretera cortada entre Igüeña y Colinas se ha realizado de manera preventiva debido a que es la única vía de acceso a la localidad de Colinas de Martín Moro.

La evolución favorable en la situación de los incendios gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas de los tres últimos días está permitiendo estabilizar la situación y normalizar el tráfico en las zonas más afectadas por las llamas.