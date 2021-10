Otro frente que se abre en las Cortes de Castilla y León

Este jueves se ha reunido la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para preparar el próximo Pleno de la semana que viene, y de nuevo ha saltado la polémica entre la oposición del PSOE y los dos socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, a cuenta de la gestión sanitaria, y todo ello a pesar de las buenas intenciones de sus señorías de rebajar el tono de crispación y bronco de las últimas sesiones plenarias y en comisión

Esta vez ha sido la inadmisión por parte del órgano de Gobierno del Parlamento autonómico al orden día del próximo pleno de una proposición no de Ley presentada por los socialistas que contaba con el visto bueno de los letrados de las Cortes, en la que instaban a la Junta de Castilla y León a que, de manera contundente, desautorice la política sanitaria que está llevando a cabo el propio Gobierno regional y que ha originado, según el PSOE, la desatención sanitaria de los castellanos y leoneses.

Ante esta situación, la procuradora socialista por Valladolid, Patricia Gómez, ha acusado a PP y Ciudadanos de “secuestrar” la democracia por usar un método “caciquil” al haber perdido la mayoría en el hemiciclo con la fuga de María Montero de Ciudadanos para ser no adscrita. “Esta decisión responde al miedo que tienen PP y Cs a perder una votación y a que Fernández Mañueco se tenga que retratar sobre la política sanitaria”, denunciaba la parlamentaria del partido del puño y la rosa, en declaraciones recogidas por Ical, para quien esta forma de actuar de los dos socios de Gobierno es “triste” y “vergonzosa” en una tierra que es la “cuna del parlamentarismo”.

Además, Patricia Gómez pedía a populares y “naranjas” que reconsideren su decisión y advertía que están estudiando otras acciones si no dan marcha atrás.

Patio de colegio

Desde el PP, su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, no da crédito a lo que está haciendo el PSOE en esta legislatura, y considera que esta nueva iniciativa, que califica de “ridícula, absurda e infantil”, pone de manifiesto la “falta de madurez” de los socialistas. “No tiene sentido que insten a la Junta a desautorizar a la propia Junta”, señalaba, ojiplático, De la Hoz, que aunque sí que admite que los letrados no ven nada ilegal en la medida, recomienda al PSOE que presente “cosas serias, coherentes y a la altura de la responsabilidad” que representan en la cámara.

“Las Cortes no es el patio de un colegio ni están para dar clases de redacción a nadie”, decía, con cierta ironía el dirigente popular, mientras explicaba que no se ha vetado la posibilidad de presentar una iniciativa, ya que, según decía, el PSOE la sustituyó por otra en la que se pide dar las gracias al Gobierno por su gestión. Además, censura que los socialistas acudan a los letrados, cuando ellos cuestionan el tratamiento a la procuradora no adscrita María Montero, pese a que la Mesa sigue “al dictado” lo que ellos recomiendan.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, apuntaba que el PSOE está “forzando mucho la máquina” con la política sanitaria y rechazaba que se haya tratado de una decisión para tratar de “hundir” y “evitar” que el pleno hable de sanidad, cuando en su opinión los políticos se pasan el día “debatiendo” sobre este asunto. “Es vergonzosa la imagen que se da a la ciudadanía del sistema de salud y que se utilice como arma arrojadiza”, lamentaba, a la vez que echaba en cara al PSOE que haga bandera de esto.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, aseguraba que se ha instaurado una “suerte de censura” que a su juicio coarta a los grupos a presentar iniciativas y se “cercena” el derecho de los partidos a presentar propuestas. Y advertía de la “deriva peligrosa” en la que ha entrado la Mesa de las Cortes con esta actitud, “en la que se ponen cortapisas” a los textos que no les gusten a PP y Cs”.