Luis Fuentes: “Déjeme que el tiempo que estemos podamos defender nuestro ideario”

El presidente de las Cortes de Castilla y León y miembro de la dirección autonómica de Cs en esta Comunidad, Luis Fuentes, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que puedan concurrir a unas elecciones autonómicas coaligados con el PP, aunque ha pedido lo siguiente: “Déjeme, por lo menos durante el tiempo que estemos, que podamos defender nuestro propio ideario”.

En una entrevista con la Agencia EFE, preguntado por la posibilidad de plantear en Castilla y León la fórmula seguida en lugares como el País Vasco para concurrir a las elecciones de la mano del PP, Fuentes ha expresado que eso lo tendrán que analizar “en el momento que sea necesario”, aunque anteponiendo lo que sea “la mejor opción para los ciudadanos de Castilla y León”.

”Lo que sí se ha demostrado es que el Gobierno de Castilla y León está funcionando”, ha argumentado como punto a favor de esa posible colaboración electoral, que no ve como un “salvavidas”: “No veo que necesitemos un salvavidas, hay vaivenes en la vida política, tanto en España como en Europa. El PP ha tenido 68 (diputados) hace prácticamente nada, no nos acordamos de que el PP estuvo a punto de desaparecer hace dos o tres años”.

En su opinión, el PP y Cs son “dos partidos completamente distintos”: “Uno un partido conservador y nosotros liberales, defendemos actuaciones complementarias y en otras bastantes diferentes”.

La petición de dimisión de Verónica Casado: “Pequeños dirigentes”

Niega que el PP como partido haya pedido la dimisión de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sino que han sido “pequeños dirigentes”, en referencia a los presidentes provinciales del PP en Burgos y Ávila: “sólo dos o tres personas han dicho eso”, ha resumido.

”Cuando los partidos tienen esas ramificaciones provinciales, realmente tendrán que ser ellos los que respondan de esa situación, no están pidiendo la dimisión de Casado, sino de un miembro del Gobierno”, ha considerado, convencido de que son más cuestiones “personales” que una estrategia creada dentro del PP para plantear un escenario preelectoral.

En palabras de Fuentes, cada uno es “muy libre de expresar” sus opiniones y ha descartado que “nadie pueda estar dirigiendo ese tipo de actuaciones”, sin que desemboque en un adelanto electoral.Precisamente sobre ese escenario, ha afirmado que “lo ha desmentido perfectamente el presidente de la Junta, por activa, por pasiva, por perifrástica, en privado, en público... que no está en su ánimo hacer un adelanto electoral”.

Ciudadanos en Castilla y León: “Lo veo muy bien”

”Realmente lo veo muy bien, pertenezco al Comité Autonómico y nos reunimos con afiliados por toda la Comunidad, los veo muy ilusionados, muy unidos y trabajando, que es lo más importante, concentrados en lo que nos comprometimos hace dos años y medio ya, que los ciudadanos vivan mejor que como vivían antes”, ha resumido al ser preguntado por cómo ve el futuro de su partido en esta Comunidad.

Sin contar con encuestas propias sobre futuros resultados electorales, Fuentes lo fía todo a sus percepciones: “La ciudadanía está muy conforme con la forma de gestionar que tenemos los alcaldes, los concejales y los consejeros, que están muy bien valorados”.

”Para nada”, en su opinión el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, recogió con sus palabras contra Casado las sensaciones de la sociedad sobre su gestión: “La consejera, incluido el presidente, es la más valorada por la ciudadanía, que percibe que lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”.Sobre la posibilidad de convencer a Verónica Casado para que se afilie y se involucre en una futura candidatura, Fuentes ha dicho que no es una misión suya, sino de los responsables de organización de su partido: “Hemos tenido la grandísima suerte de tener la mejor consejera de Sanidad en los momentos más complicados de esta Comunidad en toda su historia, gracias a que Casado ha estado al frente hemos conseguido salir adelante sin unos datos mucho peores”.Por último, ha opinado que es “política ficción” hablar de unas posibles primarias entre el vicepresidente de la Junta y último candidato de Cs, Francisco Igea, y la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel: “Anda que no queda para eso...”.Tampoco le inquieta en este sentido que se puedan adelantar los comicios: “No hay ninguna posibilidad de que se adelante, no por mi, no soy un augur, sino porque yo creo también en la palabra del presidente de la Junta, el único que tiene esa potestad”.

Moción de censura

El presidente de las Cortes de Castilla y León ha afirmado que no le preocupa “lo más mínimo” que el PSOE pueda presentar una nueva moción de censura contra el Gobierno autonómico: “En marzo ya se produjo, la perdió el PSOE y si la vuelve a presentar volverá a perderla”. ”Creo que hemos sido lo suficientemente claros todos, los once procuradores de Cs en aquella situación, como para que nadie dude de ni de nuestra lealtad ni de nuestra honorabilidad”, ha resumido Fuentes, quien, al ser preguntado por la preocupación en este sentido manifestada por varios representantes del PP en el Gobierno, ha indicado que “ellos saben perfectamente que no habrá ninguna posibilidad de que ninguno de los procuradores de Cs vote a favor de esa moción de censura”.

Por esta razón, ha remitido al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y al propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha referido en varias ocasiones a la búsqueda de tránsfugas por parte del PSOE, para que expliquen ellos por qué tienen esas “dudas”.

De hecho, Fuentes se ha remitido a las palabras de la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, quien dijo que no quería el apoyo de los procuradores de Cs “ni con un lazo”: “Lo dijo prfectamente, no estamos hablando de un cargo menor del PSOE, dijo que bajo ningún concepto aceptaría el voto a favor de ninguno de los procuradores de Cs”.

”Será problema de ella si quieren presentar una moción de censura y volver a perderla, ya sería la segunda vez que pierden, cosa que creo que no ha ocurrido en la democracia española”, ha rematado.

Sin ofertas del PSOE en marzo ni ahora: “No me consta”

Preguntado por las palabras del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien afirmó hace unos días que hubo “ofertas” a procuradores de Cs para que se sumaran a la moción de censura de marzo pasado, Fuentes ha dicho que no le consta que eso fuera así: “No me constó en aquel momento ni me consta ahora ningún tipo de ofrecimiento”.

”Después de lo ocurrido ya le digo yo que ninguno de nosotros -los procuradores de Cs- seremos merecedores de ningún tipo de oferta por parte del PSOE, sino todo lo contrario”, ha añadido tras recordar que en la semana previa a la moción de censura “todo el grupo estaba prácticamente unido y sin ningún tipo de fisura”, aunque finalmente esa situación derivó en que la salmantina María Montero dejó el Grupo Parlamentario de Cs, sin llegar a apoyar la moción de censura, ya que se abstuvo en la votación.

María Montero

”Una magnífica actriz, por lo que estamos viendo se debería dedicar más al teatro que a la política”, ha lamentado Fuentes, quien al ser preguntado genéricamente por si hay tránsfugas en Castilla y León, sin nombrarla, indica que “al menos hay una persona que se presentó por un partido, aceptando unas reglas de juego y ahora esta en otro sitio, que no es el grupo con el cual fue elegida por todos los ciudadanos”.

No teme una denuncia de la ahora procuradora no adscrita Montero por vulneración de sus derechos como parlamentaria porque “el reglamento de las Cortes es meridianamente claro” y tiene estas situaciones “perfectamente tipificadas”. ”Le hemos dado más derechos de los que reglamentariamente le corresponden. Los espacios físicos se dan a los grupos y son los que hacen la división de ese espacio, es algo que no tenía ni siquiera cuando estaba en el Grupo de Ciudadanos, una mesa, un armario, un espacio físico unicamente para ella”, ha dicho por el lugar habilitado por las Cortes en la biblioteca.

Fuentes ha asegurado que en marzo pasado, cuando el PSOE presentó la moción, Montero “no expresó dudas” ni “discrepancia” sobre si apoyar o no la moción.

Presupuestos sin privilegios para Ávila

”Lo importante es que salgan adelante. No es importante el cuándo sino que sean unos buenos presupuestos, de reconstrucción, que tanto necesita la sociedad de Castilla y León”, ha respondido al ser preguntado por lo ajustado de la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad para 2022, con dos semanas menos de margen de lo habitual.

Se ha mostrado convencido de que serán aprobados porque los partidos del Gobierno, PP y Cs, están haciendo “las actuaciones necesarias” para que haya un “consenso importante”, aunque ha rechazado que se vayan a producir “privilegios” para alguna provincia como Ávila o León, para tratar de seducir a los procuradores de Por Ávila y de la Unión del Pueblo Leonés, las dos principales bazas para acceder a la mayoría parlamentaria que PP y Cs ahora no suman por sí mismos, al quedarse en 40 representantes tras la marcha de Montero.

En concreto, sobre el voto del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, el presidente de las Cortes se ha mostrado “absolutamente seguro” de que cuando tenga que pulsar el botón pensará “en el bienestar de todos los ciudadanos de Castilla y León”, por más que a él le hayan elegido en la provincia de Ávila. “Le han votado los ciudadanos de Castilla y León”, corrige al hablar de que su circunscripción es la abulense. ”Estoy absolutamente convencido de que no habrá privilegios, hay actuaciones que benefician a todos los ciudadanos”, ha zanjado sobre esta cuestión.

“Buen ambiente parlamentario”

Preguntado por el ambiente parlamentario, después de algunos episodios de tensión ante los que él mismo pidió mesura a los procuradores, Fuentes ha respondido que en el Parlamento autonómico hay un “buen ambiente”.”Lo que pasa es que a los periodistas les gustan esos tres minutos, cuatro minutos, de pequeños rifirrafes dialécticos que hay y que es cuando más o menos le toca al presidente poner un poquito de orden, pero el resto de las 6-7 horas nos dedicamos a trabajar, a debatir, a llegar a acuerdos, se ha llegado a muchísimos acuerdos en los últimos plenos de las Cortes”, ha argumentado.

En su opinión, “claro que se trabaja, se trabaja muchísimo”, aunque pueda parecer que “en el fragor del debate hay procuradores más vehementes que otros y el presidente está para bajar la temperatura”.

Entonces, ¿por qué la petición de mesura?: “Salieron a la luz algunas imágenes que no eran las más edificantes”, ha reconocido sobre las conocidas justo después de una comisión, en la que se produjo un enfrentamiento dialéctico entre un procurador del PSOE y dos del PP, tras lo que se observaba que el socialista se dirigía hacia sus oponentes para enfrentarse a ellos físicamente.

Por otra parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León ha desgranado en breves palabras su percepción de varios de los políticos con los que tiene que lidiar cada poco tiempo en el hemiciclo del Parlamento autonómico, entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha valorado su “gran serenidad” y el vicepresidente, Francisco Igea, de quien ha destacado su “altísima vehemencia”.

Esto ha comentado de cada uno de ellos:

MAÑUECO: “Un gran presidente de esta Comunidad, en los momentos complicados ha sabido mantener el timón de la nave con gran serenidad”.

FRANCISCO IGEA: “Paco, todos lo conocemos, es una persona con altísima vehemencia, que defiende sus ideas con pasión”.

TUDANCA (PSOE): “Se ha dejado llevar por cantos de sirena de fuera de esta Comunidad. Si a él le hubieran dejado no hubiera presentado la moción de censura”.

DAVID CASTAÑO (Cs): “Un buen amigo y un gran portavoz, cada vez me sorprende más esa capacidad de liderazgo en el Grupo”

.RAÚL DE LA HOZ (PP): “Portavoz del PP y también muy vehemente en todas sus actuaciones”.

PABLO FERNÁNDEZ (Podemos): “Magnífica persona, pero se deja llevar en los momentos en los que tiene que participar por un exceso de teatralización”.

LUIS MARIANO SANTOS (UPL): “Un clásico, siempre está en ese umbral que le da el leonesismo, defiende León. Sólo vela por aquellos que le han votado”.

PEDRO PASCUAL (POR ÁVILA): “Una de las grandes revelaciones de esta legislatura, gran político, defiende Ávila pero también Castilla y León”.

FÁTIMA PINACHO (VOX): “Poco tiempo para conocerla, realmente es una persona que defiende con vehemencia e intensidad las ideas por las cuales fue elegida”.

MARÍA MONTERO (EX DE CS Y NO ADSCRITA): “Traicionó a aquellos que la eligieron”.

PEDRO GONZÁLEZ REGLERO (PSOE): “No se da cuenta de que esto no es una negociación o un debate sindical y por tanto existen otras formas para tener ese tipo de debates”.

JOSÉ IGNACIO DELGADO (CS): “El mayor amante del medio rural que hay aquí, en Castilla y León, y defensor a ultranza”.

VERÓNICA CASADO: “La mejor médico del mundo, gran persona, con una capacidad de trabajo inmensa, una capacidad de sacrificio inmensa y una empatía inmensa”.

CARLOTA AMIGO: “Realmente está haciendo una magnífica labor como consejera. Nadie pensaba en ella como la posibilidad de que llegara a ser consejera y lo está haciendo muy bien”.