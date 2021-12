Grave sanción económica para Gonzalo Plata que se muestra “muy arrepentido” por el “inconveniente”

Se esperaba con mucha expectación la rueda de prensa organizada por el Real Valladolid esta mañana con un protagonista de excepción, el jugador ecuatoriano Gonzalo Plata, que este pasado miércoles tuvo un accidente de tráfico, a altas horas de la madrugada, y con una tasa de alcohol por encima de la permitida, y embistiendo contra un taxi, donde viajaban el conductor y una joven que tuvieron que ser trasladados al hospital de la capital vallisoletana.

Honra al jugador el hecho de dar la cara ante este injustificable suceso, y el propio director deportivo Fran Sánchez, señalando en el preámbulo que se trata de un “acto muy grave”, que a “nivel interno se le han dicho cosas muy duras”, pero que a pesar de este suceso “se merece una segunda oportunidad”. En el día de ayer, miércoles, Plata ha pedido disculpas públicas a todos los estamentos del club. “El club no puede pasar este hecho por alto por lo que ya existe una sanción económica”, señalaba el director deportivo del conjunto vallisoletano.

Sánchez ha señalado que en ningún momento se ha planteado el club romper la cesión actual que tiene con el Sporting de Lisboa, y respecto a la posibilidad de ejecutar la opción de compra, tasada en diez millones de euros, ha indicado, que todavía es pronto y respecto si jugará el próximo domingo, a partir de las 16 horas ante el Oviedo, ha indicado que esa decisión deportiva le corresponde al entrenador. “Prescindir de Plata sería afectar al equipo, además de las consecuencias legales por los contratos. Yo creo que no debemos prescindir de él. Que juegue debe decidirlo Pacheta”.

El propio jugador se mostraba “muy arrepentido” por el “inconveniente” y agradeció el hecho de que el accidente “no hubiera sido mucho peor”. Plata ha explicado que en el día de hoy ha hablado con las dos personas afectadas, para a continuación pedir disculpas a los aficionados y a todo su país. “Me veían como un ejemplo y ahora me ven de otra forma”, lamentaba en la rueda de prensa.

El propio jugador recibió la reprimenda en el día de ayer de los máximos mandatarios del club, y no salió a entrenar y se quedó llorando en el vestuario, según detallaba Sánchez, quien también indicaba que el presidente del club, Ronaldo, conoció desde el primer momento el suceso y se mostró preocupado y “alineado” con el comunicado del club.

“Esto no me va a detener y voy a seguir adelante. Me puedo enfrentar a penas de cárcel pero lo que más importa es que las personas involucradas en el accidente se encuentren bien”, finalizaba el extremo ecuatoriano.