Francisco Igea: “El presidente miente y no me va a encontrar en eso”

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Ciudadanos, Francisco Igea, no quiere buscar polémica en la decisión de adelantar las elecciones autonómicas al 13 de febrero de 2022, pero confirmó que sobre la opinión de Alfonso Fernández Mañueco de sentirse traicionado por la formación naranja, “el presidente miente, lo sabe él, lo se yo y lo sabe toda la ciudadanía, pero el que me conoece bien sabe que no me va a encontrar en eso”.

Igea, en una comparerencia en las Cortes regionales en la que estuvo arropado de todo el Grupo de Cs y de los consejeros cesados, dudó de que si el presidente de la Junta “dormirá tranquilo” tras haber “faltado gravemente a su palabra” con un adelanto electoral por “puro interés” del PP, mientras que él dormirá “a pierna suelta” y con la “conciencia tranquila”.

Asimismo, acusó al jefe del Ejecutivo autonómico de haber “abandonado a los ciudadanos en el peor momento”, en referencia a la pandemia y “esta sexta ola que se avecina”.