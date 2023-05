2022: una añada de largo recorrido y para el recuerdo en la Ribera de Duero

Satisfacción en el Consejo regulador de la Ribera de Duero tras la sesión extraordinaria que han celebrado este lunes tras conocer el dictamen de un comité de cata compuesto por ocho sumilleres y profesionales del sector para calificar la añada de 2022.

Y es que el resultado de dicha cata no ha podido ser mejor: La añada ha sido calificada como "muy buena" y los vinos de esta DO han quedado al borde de la excelencia. "Nos han sorprendido por el equilibrio que presentan, máxime si se tiene en cuenta las dificultades provocadas por la sequía y el estrés que sufrió la planta en la campaña anterior", destacaba Noelia Callejo, enóloga de Bodegas Callejo y una de las integrantes del comité de cata.

De hecho, el periodista especializado y también miembro del comité Javier Pérez Andrés estaba por la labor de otorgar la calificación de "excelente" a los vinos de 2022, aunque finalmente se ha impuesto la opción de dejar la añada en "muy buena", incidiendo en que será ahora cada bodega la que califique con sus trabajos sus propias elaboraciones.

"Es una añada llena de color, de fruta y con enormes posibilidades en la crianza", destaca, mientras pone en valor los tintos "asombrosamente frutales" que ha degustado.

El periodista gastronómico ha destacado, en declaraciones recogidas por Efe, que, entre todo lo catado, se reconocen perfectamente las características de los vinos de Ribera del Duero, los blancos, que ha considerado que llaman la atención, y que son suficientemente expresivos, y los rosados, que han vuelto a recuperar el clarete de Ribera aunque con una estructura más moderna y los Tintos.

"Y ahí estaba la Ribera, ahí estaba la expresión frutal, el color, los polifenoles y ahí están jóvenes que darán de sí con el tiempo pero que han sido lo suficientemente claros para que dijéramos todos qué color, qué equilibrio y de ellos auguramos buenos Crianzas y buenos Reservas", explica.

Carlos Maribona, periodista y crítico gastronómico, también presente en la rueda de prensa de calificación de la añada, hacía especial hincapié em la buena evolución que se prevé para estos vinos que han arrojado mucho frescura a pesar de haber sido una añada muy calurosa. "Va a ser una añada de muy largo recorrido. Los Reservas de esta añada, dentro de diez años, nos va a gustar probarlos porque apuntan a que van a estar muy bien", finalizaba el responsable de Salsa de Chiles.

Desde la Do destacan que cada tinto, rosado y blanco que se descorcha en la cata conforma una pequeña muestra de la gran diversidad de la región. "Sabemos que cabe una añada dentro de una botella, pero la DO Ribera de Duero tiene tantas caras que este trabajo no sería posible sin estos profesionales", apuntan, en alusión al buen hacer de este comité extraordinario de cata.