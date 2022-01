El CES crea un nuevo grupo de trabajo para impulsar el desarrollo del Corredor del Atlántico

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), Enrique Cabero, anunció la puesta en marcha de un nuevo grupo de trabajo sobre transporte, logística y conectividad que se plantea como objetivos seguir impulsando el desarrollo del Corredor Atlántico e incentivar la modernización y renovación que necesitan las infraestructuras y los servicios de transporte en la Comunidad.

Cabero, que realizó este anunció en la inauguración de la jornada “El futuro de la movilidad, el transporte y sus infraestructuras en Castilla y León”, organizada por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), explicó que este nuevo grupo de trabajo, que se se constituirá mañana, se forma por decisión de la Comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

A su vez, indicó que el Consejo Económico y Social lleva tiempo trabajando en el Corredor del Atlántico a través de la Red de Consejos Económicos y Sociales (RTA) de Francia y España y junto a varias entidades portuguesas.

El presidente de CES explicó que el nuevo grupo de trabajo analizará con detalle para generar nuevas propuestas y recomendaciones, tanto para el debate interno, como para presentar ante las administraciones con competencias en la materia.

En este sentido, Cabero agradeció a Comisiones Obreras la presentación de una propuesta, que se incorporará al debate del nuevo grupo y servirá para enriquecer el trabajo “participativo y de debate que se va a intensificar en el consejo”.

Revolución verde

Juan Carlos Suárez-Quiñones en representación del Partido Popular (PP), Ángel Hernández en la del Partido Socialista (PSOE), y María Sánchez, de Unidas Podemos, coincidieron hoy en subrayar que Castilla y León afronta en los próximos años “una auténtica revolución verde por la sostenibilidad” de sus medios de transporte, que “tienen que cambiar y ser eficientes” desde un punto de vista medioambiental. Así lo aseguraron en su intervención en la jornada organizada por CC OO, en el CES

Los tres coincidieron también en señalar que el transporte debe ser intermodal, para “aprovechar todos los recursos que la Comunidad tiene a su alcance”, en palabras de Hernández, y destacaron que “el transporte de viajeros y mercancías es fundamental para la vertebración del territorio, para la cohesión territorial de todas las provincias, y debe ser un asunto de Comunidad”, informa Ical.

El encargado de abrir la sesión fue Ángel Hernández, que aseguró que las política de gobierno deben estar “consensuadas con el Diálogo Social, con los grupos políticos y con la participación de las entidades locales”. A su juicio, el transporte debe garantizar a todos los ciudadanos el acceso a los servicios sanitarios, educativos y sociales, pero también a los servicios administrativos, a la cultura y al deporte, “porque sin ellos ninguna sociedad puede ser justa e igualitaria”.

“La Junta debe hablar con el Gobierno de España para garantizar la integración real del ferrocarril dentro del mapa de transportes de Castilla y León, y tiene que haber obligaciones de servicio público que la propia Comunidad establezca dentro de ese marco. Es fundamental una planificación estratégica desde Castilla y León y exigir al gobierno lo que sea necesario, pero poniendo sobre la mesa colaboración”, recalcó.

En declaraciones recogidas por Ical, aseguró que alrededor del 20 por ciento de los kilómetros de carreteras autonómicas que existen en castilla y León tienen menos de seis metros, y explicó que es imprescindible trabajar para “modernizar esa red”, y que sea más segura y adaptada a estos tiempos. Además, pidió que se trace un plan estratégico que cuente con los cuatro aeropuertos y un plan logístico que englobe a todas las provincias. En ese sentido, lamentó que “en el mapa logístico de Castilla y León Soria esté excluida”, y señaló que “necesitamos un mapa logístico donde se integre también el corredor atlántico, tan importante para el desarrollo de la Comunidad”.

Más inversiones

Acto seguido, Suárez-Quiñones defendió que desde el Gobierno regional trabajan “de forma intensa” sobre la base de una ley de transporte que busca un transporte rural, de viajeros por carretera, sostenible, eficiente, seguro, tecnificado, digitalizado y de calidad”, algo que va a permitir una gran revolución en el transporte que se producirá en los próximos años, en 2023 fundamentalmente, cuando termine el proceso de las nuevas concesiones, con “un nuevo mapa del transporte de viajeros por carretera, del transporte de los pueblos, donde el PP opta por buscar la gratuidad, la discriminación positiva del medio rural y de la gente joven a través de distintas figuras”.

El representante ‘popular’ defendió que “hay un déficit tremendo en infraestructuras de transporte en Castilla y León”. “En autovías está todo por hacer, hay algo de inversión en la A-11 y la A-73, pero en los PGE de 2022 no hay absolutamente nada para infraestructuras tan importantes como la A-60 León-Valladolid, la A-76 Ponferrada-Barco de Valdeorras. La A-15 no tiene presupuesto suficiente para ningún tipo de obra, el desdoble de la A-62, tan necesario entre Valladolid y Tordesilllas, tampoco se contempla. Hay numerosísimas faltas de inversiones en carreteras capitales y básicas para la vertebración territorial y social de Castilla y León”, lamentó.

También señaló que “hay un déficit tremendo en cuanto a infraestructuras de ferrocarril”, con “necesidad de viajeros y de mercancías”, donde “está todo por hacer”. “Hay un déficit brutal en el noroeste, donde el corredor atlántico número 7 nos cruza desde Miranda de Ebro hasta Fuentes de Oñoro. Ahí Castilla y León, Asturias y Galicia conseguimos incluir el noroeste en el reglamento europeo, pero sin embargo no hay inversión para hacer efectiva la transformación y la real operatividad de esa red ferroviaria”, expuso antes de señalar que es precisa una inversión de mil millones de euros, ya que hay que eliminar el trazado del Manzanal y hacer una variante.

“El Gobierno se ha reservado de fondos europeos 6.968 millones en materia ferroviaria, y estamos esperando donde esta la inversión para ese corredor noroeste. No existe en los presupuestos del Estado, que planifica 38 millones hasta 2025. No hay un compromiso por parte del Gobierno de España en la ejecución de las modificaciones necesarias del corredor atlántico en la parte noroeste. Tampoco la hay en el corredor central Aranda-Burgos, ni vemos inversiones para la transformación del corredor ferroviario Ávila-Madrid, ni la rectificación de Fuentes de Oñoro a Salamanca. Todo son infraestruturas ferroviarias capitales que no tienen reflejo y que ahora es la oportunidad. Para eso están los fondos europeos”, argumentó.

Además, señaló que desde el Gobierno central hay instrumentos como la estrategia de movilidad pública, la ley de transporte sostenible y financiación del transporte público, o la estrategia indicativa de reforma y reestructuración de las estructuras ferroviarias, que “se olvidan del medio rural y solo buscan la eficiencia económica”, ya que “dicen que no habrá ferrocarril allí donde no haya demanda y no resulte eficiente económicamente, y eso para Castilla y León y para el medio rural es mortal, porque las obligaciones de servicio público están totalmente en peligro”.

Impacto medioambiental

Por último, María Sánchez defendió que tiene que haber dos objetivos inexcusables en el nuevo mapa de transportes, que pasan a su juicio por “intentar que no haya un impacto medioambiental tan nocivo del transporte en Castilla y León”, ya que “el 26 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen por el transporte, y debe haber alternativas más sostenibles; y asumir el transporte como “una herramienta que vertebre la Comunidad desde el punto de vista social y de asentamiento de la población”.

Según detalló, para la consecución de ambos objetivos habría que implementar tres soluciones. En primer lugar, se refirió a “apostar de forma decidida y rotunda por un transporte ferroviario convencional, desde el punto de vista de mercancías y cercanías”, que definió como “nuestro mayor aliado en la lucha contra el cambio climático”. Para ello, “hay que mejorar sustancialmente la conexión” puesto que existen estaciones donde apenas hay paradas ni viajeros.

En segundo lugar, se refirió a los planes de movilidad sostenible en los entornos urbanos y en los municipios del alfoz. “La mayor inquietud de los municipios del alfoz es tener un transporte competitivo, público, que permita a la ciudadanía moverse de una manera segura y limpia, y esto debe ser liderado por la Junta a través de un transporte metropolitano público”, añadió.

Y por último explicó que una línea de actuación “decisiva” es la intermodalidad, “hacer que los distintos medios de transporte que sean más sostenibles puedan estar bien organizados y orientados”. “El transporte en la Comunidad debe no intentar paliar los actuales problemas de despoblación, sino que sea una herramienta que ayude a fijar población en este territorio”, completó.