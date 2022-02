Las Cortes validan por unanimidad la subida de un 2% del salario de los funcionarios

La Diputación Permanente de las Cortes ha convalidado por unanimidad el decreto ley, remitido por la Junta, para hacer efectiva la subida de un 2 por ciento en la nómina de los empleados públicos de Castilla y León con efecto retroactivo del 1 de enero de 2022, aunque los intervinientes reconocieron que es insuficiente debido al incremento de la inflación.

La convalidación obtuvo 15 votos a favor de los representantes del PP, PSOE y Ciudadanos, en una sesión en la que no estuvieron presentes los portavoces de PSOE y Podemos, Luis Tudanca y Pablo Fernández, en campaña electoral.

Aprobado por unanimidad la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos

El decreto ley fue presentado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha recordado que la subida del 2 por ciento no cubre el “desorbitado incremento” de la inflación y que va a llevar a una pérdida de poder adquisitivo a los empleados públicos. Un incremento que tendrá una incidencia estimada de 100 millones de euros dentro de los presupuestos de la Comunidad.

La urgencia de esta subida salarial viene marcada por la prórroga de los Presupuestos y que esperar a una ley supondría retrasar más tiempo dado el proceso electoral, para indicar que la Junta opta por el máximo de la norma básica que es una subida del 2 por ciento.

Mientras, David Castaño, de Ciudadanos, lamentaba que el Gobierno no apueste por la reducción del IRPF ya que ello supondrá una pérdida del 9 por ciento, a la vez que subrayaba que el incremento de los carburantes o de la factura de la luz hace que una persona con un salario de 1.000 euros está “casi en el umbral de la pobreza”, por lo que animaba a estabilizar los precios o por aumentar los salarios.

Por su parte, la popular Leticia García declaraba que “en Castilla y León siempre hemos defendido la subida máxima permitida”, para indicar que la falta de presupuesto no puede afectar a los empleados públicos que han sufrido con el descenso en sus nóminas en 2010 por el Gobierno de Zapatero. “Este Gobierno es el fruto de la coherencia de la Junta, tratando de paliar el empobrecimiento del Gobierno de Sánchez a las clases medias”, aseveraba.

Por último, el socialista José Luis Vázquez, indicaba que “hoy es un día triste para el PP por su no a la reforma laboral”, manifestando que el decreto se debe a la convocatoria “irresponsable” de unas elecciones por “quien no ha querido gobernar”. Asimismo, afirmaba que a los empleados públicos se les defiende con la mejora también de sus condiciones laborales y que han sido las políticas del presidente Sánchez las que palían unas consecuencias estructurales. “Disfruten de estos últimos días en el Gobierno. No hagan más daño”, finalizaba su intervención.