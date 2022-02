El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arropado un día más en esta campaña electoral de Castilla y León a su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo. Esta vez ha sido en Zamora, y en la Plaza de la Constitución, que se quedaba pequeña para acoger un nuevo acto de la formación conservadora.

Allí, Abascal, se refería también a los datos de las encuestas últimas que se han venido publicando estos días, como la de hoy en La Razón de Nc Report, que otorga al PP entre 34 y 37 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta en la máxima horquilla, mientras que Vox le da entre diez y once, lo que abre un escenario a un posible pacto entre ambas formaciones.

Y lo hacía para pedir al PP que deje de comportarse como un “niño caprichoso” amenazando con repetir las elecciones si no consigue la mayoría absoluta el 13F. “No se puede decir o me das la mayoría absoluta o votamos otra vez hasta que me la des”, advertía el líder de Vox a los populares, mientras apuntaba que tendrán que pactar aunque no tengan ganas ninguno.

“Malditas las ganas que tenemos nosotros de gobernar con el PP, pero si los ciudadanos no dan una mayoría absoluta, lo que están haciendo es lanzarnos un mensaje de que tendremos que hablar y pactar entre aquellos que no pensamos exactamente igual, y eso es lo que se vota cuando no se da una mayoría”, señalaba.

Además, Abascal negaba la etiqueta de extremista, de radical, de ultra que les están dando “cuando luego somos el partido que actuamos con más moderación y con más sentido común”.

Igualmente, lamentaba que el PP muestre “complejos” al no tener aún claro si prefiere al PSOE o Vox y se plantee incluso convocar de nuevo unas elecciones que “no van a pagar de su bolsillo”, algo que supondría “una ofensa bastante grave contra todos los ciudadanos”.

Al respecto, recordaba lo que pasó en Andalucía, donde gracias a ellos y al voto masivo a Vox, el PP pudo echar al PSOE después de 40 años.

“Creo que seremos decisivos en estas elecciones y que cambiaremos el rumbo de la política de Castilla y León”, apuntaba.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, dan un mitin en Zamora. FOTO: JL Leal Agencia ICAL

Por su parte, García-Gallardo se refería a la consideración del lobo como especie cinegética. «He visitado hace poco una explotación de ovino mermada por el ataque del lobo, con una Junta de Castilla y León que les da la espalda económicamente y no les ofrece alternativas”, criticaba, mientras denunciaba que PP y PSOE «se han rendido a la ideología climática, cuando el verdadero amenazado es el agricultor y ganadero de Castilla y León».

En este sentido, calificaba de “vergüenza” que haya un presupuesto de 50.000 euros para los ataques del lobo a la ganadería frente a los 500 millones de euros que tiene de presupuesto el “Ministerio de la desigualdad”, algo que su formación de derechas pretende combatir con “una defensa sin reservas del sector primario”

“Venimos a proteger el producto de Castilla y León frente a la competencia desleal extranjera que no cumple la misma legislación laboral ni los mismos requisitos”, afirmaba, contundente.

Y acusaba de «desconocimiento» tanto a populares como socialistas a raíz de las normativas aprobadas que restan competitividad y dificultan el trabajo de los ganaderos: “Hay una normativa de bienestar animal que redactan progres que no saben lo que es el medio rural, y no conocen las necesidades de los ganaderos ni los consumidores».

GRAF3532. ZAMORA, 07/02/2022.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto de campaña con el candidato de esta formación a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, este lunes en Zamora. EFE/Mariam A. Montesinos FOTO: Mariam Montesinos EFE

Agenda España

Abascal hacía también un repaso por todas las cesiones que el PP ha hecho a la izquierda. «¿Quién ha metido a los lobbies en las escuelas que enseñan a los niños cosas que no tienen que enseñar y les quitan la inocencia?», preguntaba, para dar la respuesta de inmediato, «ha sido el PP, no ha sido el PSOE».

Pero populares y socialistas «están de acuerdo en lo peor», advertía, como, por ejemplo, en el símbolo de la bandera de la Agenda 2030, que «representa el consenso progre». Abascal ha explicado lo que significa esta agenda globalista, que llevan en la solapa «banqueros millonarios y comunistas»: «Un papel adornado con bonitas palabras».

Y ha recordado los objetivos de la agenda globalista, «no tendréis nada y seréis felices. «La gente no va a poder tener casa, mientras ellos tienen mansiones; no va a poder tener coches, mientras ellos tienen flotas de Cabify», ha denunciado. Y ha advertido de que, en ese momento, los ciudadanos dependerán de los políticos de turno, «que os darán una dádiva y no seréis libres».