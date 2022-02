Medio centenar de ucranianos se concentran en León para pedir el fin a la invasión rusa

“Pido paz y ayuda a la Unión Europea, que tanto poder tiene, para que no imponga solo sanciones sobre Rusia, porque eso es poca cosa para Putin, no es nada porque no lo paga él”. Con estas palabras, la ucraniana afincada en León Olga Maslovska solicitó el fin de la situación vive actualmente en Ucrania, tras la invasión rusa de esta madrugada.

Tras ocho años viviendo en León y casada con un leonés, Olga Maslovska salió hoy a la plaza de Botines de la capital junto a medio centenar de compatriotas para concentrarse y mostrar su oposición a la invasión rusa y el fin a la guerra, según se leía en algunas de sus pancartas. Una concentración que se produce ante una situación que “se ve muy mal desde la distancia” al no saber qué otra cosa de puede hacer, de forma que “salir a la calle es la única forma en la que podemos apoyar a nuestras familias” y decir, alto y claro que “esta también es nuestra guerra, aquí también estamos sufriendo y estamos con ellos”.

Medio centenar de ucranianos se concentran en el centro de León en contra de la guerra FOTO: CAMPILLO Agencia ICAL

“Estamos hoy en la calle porque lo que está pasando en nuestro país es una guerra como la que hacen en las películas cuando empiezan a bombardear”, lamenta la ucraniana, quien quiso dejar claro que la población de Rusia “también sufre”, ya que según aseguró ciudadanos rusos trasladan a los ucranianos que “no quieren que pase lo que está pasando” y que “lo que está logrando Putin es que todo el mundo les odie”.

“Hay una típica frase ucraniana, ‘Viva Ucrania, vivan los héroes de Ucrania’, que desgraciadamente hay que decir para apoyar a los compatriotas y sentir la preocupación por tu sangre y tu país”, explica Olga Maslovska, quien reconoce que hoy ha sido la primera vez que se ha dado cuenta de cuántos ucranianos viven en León. “De momento yo tengo apuntadas 40 familias pero hay muchísimas más, no pensaba que hubiera tanta gente, pero es que nunca ha surgido reunirnos, sino que nos juntamos desgraciadamente por el tema de la guerra”, lamenta.

Una guerra que toda la familia de Olga vive dentro de Ucrania, desde donde les trasladan que “están preocupados” y que “se están escondiendo y buscando refugios en garajes y bodegas”, al tiempo que “tratan de tener comida y provisiones” aunque ya se trata de “algo complicado” porque los supermercados están vacíos, “como ocurrió aquí al principio de la pandemia”. Además, cuenta que Ucrania está en Estado de Guerra, de manera que todo está cerrado, por lo que la gente “está metida en su casa”, a lo que suma que “no pueden salir del país ni hay vuelos”.

Esta preocupación se acrecenta de cara a la llegada de esta noche porque, según señala, “hay cuchicheos de que esta va a ser una noche muy movida”. “Parece que lo que han hecho ahora es comenzar algo pero no creo que nos dejen en paz esta noche, casi fijo que va a pasar algo malo”, advierte Maslovska.