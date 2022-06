Mañueco apela a la discreción para solucionar la crisis de Siro

La crisis por la que atraviesa el Grupo Siro, cuyas cuatro fábricas en Castilla y León (dos en Venta de Baños, Aguilar de Campoo y Toro) dan trabajo a 1.400 personas y se encuentran paralizadas ante el cierre anunciado en una de las plantas de Venta de Baños, protagonizaba este martes el cara a cara en las Cortes entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca. Un debate que llegaba en vísperas de que Mañueco se reúna este miércoles con los representantes de los trabajadores y los alcaldes de los municipios afectados.

El jefe del Ejecutivo regional aseguraba que si algo caracteriza a la Junta es su apoyo a los trabajadores y a las empresas, especialmente a aquellas que están en situaciones complicadas y de incertidumbre por su futuro como es el caso de Siro, y, ante las críticas de Tudanca que acusaba a Mañueco de no haber movido un dedo en meses en esta crisis empresarial, contestaba que la Junta está trabajando con discreción con reuniones y conversaciones secretas con los trabajadores, la empresa y posibles inversores en la búsqueda de una solución.

Mañueco recordaba que el Ejecutivo regional ya ha trabajado de forma discreta en muchas otras ocasiones y de manera exitosa, como por ejemplo con los casos de Vestas, Campofrío o Nissan, y por ello apelaba a la discreción como la mejor forma de abordar este tipo de crisis empresariales con el objetivo de ayudar a que la empresa y los trabajadores logren un acuerdo que garantice el empleo y la viabilidad de la empresa. «Nuestro objetivo es ayudar a acercar posturas para que se logre un acuerdo que debe llegar desde la responsabilidad y la generosidad de todas las partes», destacaba Mañueco.

El presidente recordaba a Tudanca que no busca ninguna foto como sí hace él; le reprochaba que se alegre ante las dificultades y las crisis industriales; le afeaba que use al «drama» de miles de familias para atacar a la Junta y generar crispación; y llamaba «pirómano» al líder socialista «por hacer siempre ruido y no arrimar nunca el hombro».

Antes, Luis Tudanca había comparado la actuación de la Junta en los 50 días de Gobierno como un «circo», cuyo colofón ha sido la dimisión del gerente del Ecyl, lamentaba que haya dejado en manos de Vox la Consejería de Empleo e Industria y pedía a Mañueco que no abandone a los trabajadores de Siro.

«No seré como Sánchez»

En cuanto al cara a cara que mantenía con el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que había pedido a la Junta medidas económicas correctivas para hacer frente a la despoblación soriana, Fernández Mañueco pedía más implicación al Gobierno de España y Europa, y advertía a Ceña que no aceptará que haya «insolidaridad» entre los territorios.

«No quiero pasar a la historia como el Sánchez de Castilla y León», decía, mientras defendía abordar la despoblación de manera integral y no con subastas entre los territorios.

El presidente a Igea: «Nadie le echa de menos»

En el cara a cara entre Mañueco e Igea, este último anunciaba que denunciará a García-Gallardo ante la Fiscalía provincia de Valladolid por posible malversación “por uso inadecuado de los recursos públicos”, y pedía al presidente que abandone a Vox y no haga muy larga la legislatura. Fernández Mañueco le contestaba que lo que le molesta es que la Junta trabaje con normalidad y eficacia sin él en el Gobierno.

«Rabia porque está solo y no soporta perder protagonismo», decía Mañueco, al recordar a Igea que nadie le echa de menos y que prefiere luchar contra el comunismo que sentarse junto a los comunistas, en referencia a la situación del líder de Cs en el Grupo Mixto junto a Podemos.

Otros asuntos del pleno

Por otra parte, la sesión plenaria dejaba otros temas y anuncios como el que hacía el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas en una primera estimación de la cosecha de cereal este año en Castilla y León. Al respecto, calcula que se recogerán alrededor de 5,6 millones de toneladas, lo que representa el 11 por ciento menos que en la media de los últimos 5 años y el 9 por ciento menos que en la media de los últimos 10 años.

Además, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Raquel González, avanzaba que en la reunión que solicitado con el ministerio homólogo, pedirá al Gobierno que declare como bien de servicio público el AVE o Alvia León-Madrid y Sanabria-Zamora-Madrid para que la Junta pueda así aplicar los descuentos a los viajeros recurrentes, como ocurre con la línea Valladolid-Madrid.

Asimismo, el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, anunciaba también durante el debate parlamentario que el yacimiento de arte rupestre salmantino de Siega Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010, contará con una fundación, creada junto con los ayuntamientos que albergan estos yacimientos, para promocionar uno de los bienes patrimonio de la humanidad menos visitados de Europa y de España.

Finalmente, el pleno dejaba la defensa del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, del equipo de Gobierno de Mañueco. “Castilla y León cuenta con un buen presidente, un buen vicepresidente y buenos consejeros, que trabajan en un equipo cohesionado”, decía, aunque reconocía “algunas diferencias” propias de “dos partidos” que “no tienen que pensar igual en todo”.

Unas declaraciones que se producían durante el debate parlamentario y después de que el consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, en su cara a cara con la socialista Patricia Gómez, volviera a poner de manifiesto el rechazo de Vox al modelo autonómico.

“Las autonomías crean injusticias en el acceso al empleo y construyen muros para vetar a trabajadores de otros territorios”, decía el consejero en respuesta a la pregunta de la procuradora del PSOE que le había pedido una valoración sobre los últimos datos del desempleo en la Comunidad, que para los del puño y la rosa han sido positivos gracias a la reforma laboral del Gobierno de España.

Veganzones contestaba que Castilla y que León “son una gran nación que padece la deshonra de los ministros militantes comunistas” y calificaba de malos los datos del paro porque España tiene la tasa de desempleo más alta de Europa “fruto de las nefastas políticas de Sánchez y sus secuaces”.

“Los socialcomunistas están obsesionados por pagar las deudas a los filoetarras de la Agenda 2030 con políticas que afectan al empleo y al futuro de los trabajadores”, decía el consejero, que también cargaba contra los sindicatos por manifestarse “solo para indultar a golpistas o independentistas”.