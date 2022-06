Javier Tebas avanza que las mujeres “retransmitirán partidos de fútbol”

El presidente de la Liga, Javier Tebas, avanzó hoy que la igualdad de género en el fútbol español llegará también a las televisiones y que las mujeres “retransmitirán partidos”. Así lo destacó durante su análisis del balompié que viene durante los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, el último de esta temporada. Un foro informativo moderado por el periodista Chus Rodríguez desde la Real Sociedad Hípica en el que el Real Valladolid, recién ascendido a Primera, fue protagonista.

Tebas defendió una buena relación con Ronaldo y su equipo gestor y destacó su “influencia positiva en la Liga”: “Que una persona como Ronaldo haya decidido invertir y dirigir un club en España pone más en valor a la competición”, sostuvo, para añadir que equipos como el blanquivioleta son necesarios en la competición “por el perfil de club” que es dentro de “una competición sana”.

Sobre la sanción tardía a Sergio León, el presidente de La Liga desconocía “los plazos y el porqué” y evitó abrir una polémica: “El Real Valladolid, subió para que vamos a discutir. Igual jugando Sergio León no hubiese subido, el fútbol es impredecible”, anotó.

También fue cuestionado por la continuidad de la Segunda en los parones de selecciones y criticaba a Pacheta, que a su juicio “se mira a sí mismo y a la competición general no le interesa pasar”. Tebas argumentó que apenas “son cinco o siete jugadores los afectados y que “es una competición muy tapada por la Liga Santander y hay seis jornadas en las que es el único producto de élit, y hay que aprovecharlo”.

Tebas se refirió a los límite salariales en los clubes “con frenos que siguen vigentes” y habló en el caso particular del Almería: “El propietario sabe que no puede saltarse las normas. No se permite hinchar patrocinios, jugadores. Se le advirtió y lo sabe”. E hizo hincapié en la situación del Andorra, que jugará en Segunda, que también deberá cumplir las normas “con un limite salarial que se equipara a la media española, para evitar una competencia, un dumping económico”.

A su juicio, el Fondo CVC permitirá un “desahogo a los clubes” y “anticipar inversiones orgánicas que no se hubiesen hecho nunca, o dentro de 20 años”. Puso el ejemplo del Real Valladolid, que “seguro que no hubiese acometido la Ciudad Deportiva tan pronto, o en las dimensiones que lo iba a hacer”.

Javier Tebas volvía a cargar contra los modelos europeos de clubes estado que compiten en ventaja respecto a otros clubes, y cargaba contra la renovación de Mbappe: «El consentir estas operaciones fuera de mercado es una barbaridad, es más peligroso que la Superliga. El PSG va a terminar la temporada con 600 millones de masa salarial, tiene 200 millones de pérdidas, más otros 300. Trampas van a tener que hacer, o pagando fuera del entorno francés, engordando muchísimos los patrocinios que ya los engordan, o superando el nivel de pérdidas que ya está permitido». Y avanzaba una denuncia al club parisino como ya hizo con el Manchester City.

Tebas desmentía que los clubes como denunció en el pasado Florentino estén arruinados, tampoco el Barcelona: « era una excusa para convencer a más clubes de que se iba esto al carajo». Entrando en profundidad en la situación del Barcelona, afirmaba que «están trabajando con reducción de salarios y espero que les vaya bien. La situación del FC Barcelona no nos gusta a nivel mediático, tienen que ser sostenibles económicamente».

Derechos de televisión

Sobre el volumen global de los derechos de televisión en España, Tebas sacó pecho al destacar que estará un uno por ciento por debajo de lo que se recibía el trienio anterior y subrayó que otras ligas, como Italia, Alemania o Francia, han tenido una “pérdida mayor en los mercados nacionales e internacionales”: “Estamos en un momento audiovisual muy disruptivo, están emergiendo mucho las OTT’s”. También se refirió al producto audiovisual en Primera y Segunda con la adquisición de Movistar y Dazn y los cambios en los comentaristas. Tebas estimó que en 2030 el 80 por ciento “va a ver la televisión a través de una OTT y ca a cambiar mucho la experiencia del aficionado”.

VAR

Para el máximo mandatario de la Liga española “el VAR es positivo” pero hay “mucha desazón en los clubes”. Lamentó que exista “conformismo con los resultados”: “No hay que conformarse en que hemos acertado el 90 por ciento; es igual que si en un hospital se mueren 10, no es normal. No podemos conformarnos con que la mayoría de las decisiones fuesen acertadas”. Por ello, solicitó una unificación del cuerpo del VAR “que permita unir criterios y que no sean los mismos árbitros que pitan los fines de semana”.

Por último, en su guerra particular con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, calificó de “alarmantes” las grabaciones porque, a su juicio, “son ciertas barreras que no se pueden romper dentro de las instituciones” e ironizó en que “tendrán que ir desnudos a las reuniones”.