Se intensifican las inspecciones de vehículos en Castilla y León

Castilla y León ha acogido 11.000 inspecciones de vehículos más que el año pasado hasta superar las 34.000: 31.800 en carretera, 2.288 en las propias empresas y 2.662 relacionadas con los planes de prevención de la covid-19. Así lo ha enumerado la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, María González Corral, en la inauguración de II jornada de coordinación y especialización en materia de inspección de trasportes y que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Consejería del ramo, que ha reconocido que estos controles aún se alejan de los 37.700 de 2019.

González Corral ha subrayado que la colaboración entre la Dirección General de Transportes y el Instituto armado no tiene como objetivo sancionar, sino aplicar medidas que potencien " la seguridad vial, así como la lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal”. informa Efe.

La consejera, acompañada por el teniente coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco González, ha asegurado que su departamento busca “promocionar, modernizar y hacer más competitivo el sector en la Comunidad”.

Un sector fundamental que no sólo tiene relación con la seguridad de los viajeros, sino que representa “un motor esencial de nuestra economía”, especialmente, “en una tierra de paso, de entrada y salida de mercancías, de exportación e importación”.

González Corral ha subrayado la importancia del transporte en carretera de la Comunidad, con 15.478 empresas y 43.000 vehículos que se reparten en un 85% entre el transporte de mercancías y un 15%, en el de pasajeros.

Por ello, la consejera ha reiterado que la coordinación entre la Guardia Civil y la Dirección General de Transporte es “imprescindible” y ha destacado que la mera presencia de los agentes “implica el cumplimiento voluntario de las normas”.

Una colaboración que se traduce en “menos accidentes, menos muertes y heridos en carretera y también menos pérdidas materiales”

En esta jornada, que ha contado con la presencia de medio centenar de agentes de los departamentos de Tráfico y de la Guardia Civil – organizado por la Junta y el Instituto armado – se ha analizado a través de charlas y ponencias la labor inspectora de los transportes, la responsabilidad penal de los transportistas en las imprudencias, las novedades del paquete de movilidad europeo y el fraude en el ámbito del transporte profesional.