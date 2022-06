Iveco apuesta por Valladolid

Buenas noticias para Castilla y León y Valladolid, puesto que la multinacional Iveco no solo sigue confiando y apostando por esta tierra y sus posibilidades, como ha hecho esta tarde con la inauguración de un nuevo punto de servicio en la capital del Pisuerga de la mano de HYN Motor, sino que, además, se muestra optimista de cara al futuro pese a la que está cayendo y cree que mantendrán su cuota de mercado de vehículos ligeros en España en 2022, en el que se encuadra la Daily que se fabrica en Valladolid, y que está dando un buen suministro de vehículos al mercado a pesar de la demanda alta.

En concreto, según desvelaba esta tarde el director general de Iveco España y Portugal, Ruggero Mughini, cuando acabe el presente año habrán vendido alrededor de seis mil unidades. O lo que es lo mismo, entre el 18 y 20 por ciento de las matriculaciones de este segmento, que en el conjunto del país se sitúa entre los 30.000 y los 32.000 vehículos.

En la planta de Iveco en Valladolid fabrica la versión chasis cabina de la Daily, de la que salen unas 140 al día de la línea de producción, pero también produce la cabina del S-WAY , con unas 150 unidades al día. El pasado mes de enero, la factoría celebraba treinta años de producción de la Daily y salía al mercado la furgoneta número siete mil 700.000 de sus líneas de producción.

En cuanto a las nuevas instalaciones de HYN Motor en el polígono de San Cristóbal de la ciudad vallisoletana, aseguraba que son un “punto de inflexión” para una firma con tres décadas de experiencia en la ciudad y que ahora se hermana con la gran matriz italiana.

Sin embargo, en el segmento de vehículo pesados Mughini aseguraba que as dificultades son mayores y que en España, este año, las ventas rondarán las 20.000 unidades y una cuota de mercado para Iveco del 16 por ciento. “Este año no se llegará. No por falta de demanda, sino de producto”, decía el ejecutivo, en declaraciones recogidas por Ical, quien advertía de la crisis de abastecimiento de semiconductores y resto de materias primas que existe y se mantendrá más tiempo.

¡Hoy es el día! 👏 Inauguramos las nuevas instalaciones del punto de servicio y centro @OkTrucks, HYN Motor en 📍 Valladolid, Polígono de Industrial de San Cristóbal. Ah, ¿qué no sabes de lo que estamos hablando? Dale al play para averiguarlo... 🚛👇 ¡Te esperamos! pic.twitter.com/KmyHjk35Is — IVECO España (@IvecoES) June 24, 2022

En estas instalaciones de Herrero y Núñez Motor se prestarán servicios de reparación de toda la gama de vehículos de la marca, así como la venta de vehículos nuevos y recambios.

De la misma forma, según informan fuentes de la compañía, formará parte de la red de centros OK Trucks, la marca de vehículos seminuevos de Iveco.

Con 12.600 metros cuadrados construidos, el centro situado en la calle Topacio 9, 11 y 13 del polígono de San Cristóbal de Valladolid, cuenta con unas modernas instalaciones en las que destaca el espacio destinado a taller de reparación, con un total de 4.500 metros cuadrados a los que hay que sumar otros 500 metros cuadrados del departamento de recambios.

Oficinas de venta y postventa y un parking para los clientes con 7.000 metros cuadrados de zona de exposición de vehículos nuevos y seminuevos, completan este nuevo punto de servicio de Iveco en la capital del Pisuerga.