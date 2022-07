Un cirujano del HUBU, distinguido como uno de los mejores residentes de Castilla y León

Un especialista en Cirugía General del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el doctor Guillermo Cabriada, fue reconocido como uno de los mejores residentes de la Comunidad, recién concluida su etapa formativa, según informaron hoy fuentes del Complejo Asistencial de Burgos a través de un comunicado de prensa.

Dentro del programa de fidelización de residentes, la Gerencia Regional de Salud quiso premiar las mejores trayectorias de los médicos que terminan la residencia. Con ese objetivo, y a partir de la lista que se elaboró para adjudicar los contratos de fidelización, se decidió galardonar a los siete candidatos con la puntuación más alta entre los 88 que optaban a dichos contratos.

El doctor Cabriada, natural de Bilbao, afirmó recibir el premio con sorpresa y agradecimiento: “Cuando solicitamos el contrato de fidelización, no sabíamos que se iba a hacer este reconocimiento que, a nivel personal, me lleva a echar la vista atrás para dar las gracias a mis compañeros y a los responsables de Formación, que me han apoyado e impulsado en estos años”.

Una vez terminado el periodo de formación sanitaria especializada, su intención es continuar desarrollándose profesionalmente en el HUBU: “Decidí quedarme porque las condiciones del contrato de fidelización son mejores que las de otras comunidades donde pregunté y, si es posible, me gustaría seguir aquí una vez que concluya el contrato, especializándome en el campo de la coloproctología”.