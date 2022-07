Quemar lo quemado

Quien consideró que Satanás nunca descansa acertó de pleno, si es que estaba pensando en los fuegos que han asolado la provincia de Zamora desde poco antes de empezar este verano. El incendio forestal declarado ayer en Losacio ha dado una vuelta de tuerca al horror que provocó hace un mes el de la Sierra de la Culebra, que está controlado pero no se ha dado por extinguido.

Ese fuego terrible, que provocó la evacuación de una veintena de localidades de las comarcas de Aliste y La Carballeda y que calcinó, al menos, 24.000 hectáreas de pino de repoblación, roble, castaño y monte bajo, ha pasado a un segundo plano absoluto, después de que un brigadista y un pastor murieran ayer. El Gobierno autonómico declaró el luto oficial en la Comunidad.

El bombero forestal falleció en acto de servicio, mientras luchaba contra las llamas para defender el monte, que es de todos los zamoranos, y el pastor, probablemente, se vio rodeado por el fuego mientras intentaba abandonar la zona con su rebaño. Aunque necesitará muchos años, el monte se recuperará pero, lamentablemente, no las vidas de esos dos hombres.

Incendio en la zona de Tabara FOTO: JL Leal ICAL Agencia ICAL

No siempre es posible estar de acuerdo con los políticos pero el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, transmitieron unas condolencias que reflejaban el sentir del ciudadano de a pie.

El Obispado de Zamora expresó su pésame institucional por los dos fallecimientos y ofreció a la Junta los espacios que precise para evacuar “a cuantos vecinos de las zonas afectadas corran riesgos, siendo el centro parroquial de Carbajales de Alba el primero en acoger a algunas de ellas”.

Burla del destino

La tragedia sufrida y la tristeza que permanecerá se entremezclan con la necesidad de seguir defendiendo el monte y la burla del destino que ha supuesto para los habitantes de Riofrío de Aliste, Litos, Villanueva de las Peras, Melgar de Tera y Pumarejo de Tera, entre otros pueblos, tener que abandonar sus hogares por segunda vez en un mes.

En estos momentos, al igual que ocurrió hace un mes, ya hay una veintena de pueblos desalojados en la provincia por el incendio, que sigue en el nivel 2 de Infocal. Las tres últimas localidades evacuadas han sido Santa Marta de Tera, Santa Croya de Tera y Santibáñez de Tera, después de que Ferreras de Abajo también fuera desalojada con urgencia. Se sumaron a Villanueva de las Peras, Bercianos de Valverde, Santa María de Valverde, Pueblica de Valverde, Morales de Valverde, Ferreruela de Tábara, Escober de Tábara, San Martín de Tábara, Sesnández de Tábara, Olmillos de Castro, Tábara, Abejera, Litos y Riofrío de Aliste.

“Serían las diez de la noche. Pero una cosa bárbara. Vino como un tornado que, hasta entonces, no venía hacia el pueblo pero se pegó la vuelta y es donde ha entrado, que creo que haya quemado rastrojos y se ha pasado para la otra sierra, que es la auténtica de la Culebra”, relató Germán Ratón, de 77 años, de Sesnández de Tábara, después de recoger a su familia y viajar por sus propios medios hasta Boya, donde se alojan en casa de unos primos mientras se mantenga la evacuación. “Se pasó para la otra parte, hacia el lado de Tábara, que es donde la otra vez anduvo ardiendo. A ver si mañana podemos venir a ver qué es lo que ha pasado”, añadió.

Evacuación de un residencia de ancianos en Santibañez de Tera FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

La población que ha sido evacuada a varias partes de la provincia, concretamente, a la Ciudad Deportiva e Ifeza, en la capital zamorana, al pabellón de Carbajales de Alba y a diversas residencias ronda las 3.000 personas empadronadas, cifra que bien podría duplicarse, ya que son muchos los visitantes originarios de la zona que vuelven por estas fechas para pasar unas semanas con los suyos.

Numerosos efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y el Servicio de Emergencias 112, además de personal de la Junta de Castilla y León, han participado activamente en un operativo que siempre mira en primer lugar por la seguridad de las personas.

Nueve trabajadores del operativo contra incendios fueron atendidos por el SACyL y trasladados al Complejo Asistencial de Zamora por inhalación de humo, aunque ya han recibido el alta hospitalaria y, por añadidura, hubo dos personas heridas, un hombre y una mujer de 79 y 78 años, respectivamente, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía. “Estamos muy pendientes de la evolución de los heridos que se han producido, de las personas que han tenido accidentes personales con sus vehículos al proceder a las evacuaciones de los municipios y que decidieron salir de sus municipios, de sus casas, con sus coches particulares en vez de salir con los autobuses que se pusieron a disposición”, señaló la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

Hilo de tuits de Fernández Mañueco. FOTO: TWITTER/FERNÁNDEZ MAÑUECO TWITTER/FERNÁNDEZ MAÑUECO

“Estamos en una situación muy grave, de grave riesgo en la provincia de Zamora. Hoy va a ser un día muy complicado, quizás peor, con unas condiciones climáticas muy adversas, con fuertes vientos y altas temperaturas”, advirtió.

Llamamiento

En este contexto, San Damián Hernández hizo un “llamamiento especial” a los habitantes de la zona afectada por el incendio para que “atiendan” las instrucciones de la Benemérita. “Si la Guardia Civil da la orden por instrucción del Cecopi de la Junta de Castilla y León de evacuar un municipio, es muy importante que se cumpla con esas instrucciones. Si evacuamos es porque entendemos que hay un riesgo cierto para esa población. Quedarse en ese municipio porque uno cree que puede apagar el incendio o que está más seguro en su domicilio es un error y puede tener consecuencias muy graves, como estamos viendo”, insistió.

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, visita a las personas desplazadas por el fuego FOTO: Dip. Zamora

“Si deciden salir con sus vehículos, tienen hacerlo siguiendo las instrucciones de la Guardia Civil por las carreteras que se indiquen, no por las carreteras que ellos consideren porque se pueden encontrar con las llamas de frente y ser atrapados por ellas”.

Un vecino observa las llamas del incendio de Losacio FOTO: Emilio Fraile Europa Press

La confusión propia de este tipo de sucesos, sobre todo en los primeros momentos, condujo a que una organización agraria diera por muerto a otro pastor desaparecido en Sesnández de Tábara y expresara su pésame para, poco tiempo después, anunciar que se habían perdido sus ovejas pero que, afortunadamente, el hombre estaba a salvo.

Comunicaciones

Basta con echar un vistazo a un mapa de los de antes para comprender enseguida el ritmo al que pueden avanzar las llamas cuando la situación climática, la sequedad ambiental, la altísima temperatura y la orografía les son propicias. El incendio se originó en Losacio y no tardó mucho en saltar la carretera N-631, provocando cortes totales, en ambos sentidos, a la altura de Litos, Moreruela de Tábara y Tábara, así como varias carreteras provinciales de la zona y el AVE que comunica Madrid con Galicia a través de la provincia de Zamora.

“Empezó a arder en el término de Losacio con San Martín y fue hacia San Martín y Ferreruela. De Losacio cogía poco en ese momento, cuando empezó. Se marchó hacia allá pero luego cambió el aire y también rebotó para Losacio e hizo bastante daño. He estado dando vueltas por ahí y da mucha pena verlo todo quemado”, describió el alcalde de Losacio, Santiago Campo. “Ahora el fuego vuelve a estar vivo y viene hacia aquí. He llamado dos veces al 112 vinieron dos cestas y no he visto más. Que se ayude todo ko que se pueda porque veo que vuelve hacia el pueblo”, se quejó.

La solidaridad, en la que la provincia de Zamora suele sacar una nota muy alta, brota en cuanto hace falta, como demostraron los vecinos de Carbajales de Alba cuando la Cruz Roja empezó a montar anoche el operativo para acoger a personas evacuadas. “Los vecinos han ayudado a montar toda la instalación que hay para acoger a toda la gente que pueda venir. En el momento que les avisé, se presentaron rápidamente unos 300 vecinos, que hemos tenido que decirle a la gente mayor que dejaran a la gente joven y la verdad es que ha sido muy rápido todo para montarlo y esperar a que venga la gente de los pueblos afectados”, valoró el alcalde del municipio, Roberto Fuentes.

“Una vez más, nuestro mejor valor, los alcaldes. Están al pie del cañón y los vecinos están colaborando, intentando salvar sus casas y hacer todo lo posible al igual que pasó hace un mes. Se vuelve a repetir la historia, seguimos teniendo un problema grave”, comentó el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo.

“Desde la Diputación, darle a la familia muchos ánimos, darle nuestro pésame, nuestras condolencias. Es una tragedia. Sabemos que se juegan la vida cada vez que salen y estas cosas ocurren y es una tragedia más que añadir, lamentablemente”, apuntó.

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, acudió a Zamora para participar en la concentración silenciosa convocada desde instancias sindicales en memoria del brigadista fallecido. “Queda mucho verano, queda mucha temporada de incendios, así que creo que es el día para dar el pésame a la familia, a los compañeros de los fallecidos, desear que no tengamos que lamentar más desgracias, porque hay varios heridos ya, también, que esperemos que se recuperen pronto”, dijo.

“A los que nos están cuidando, por favor, que se cuiden; que se cuiden mucho. No podemos permitirnos este desastre medioambiental en Castilla y León pero, desde luego, lo que no podemos permitirnos es una pérdida humana más, así que, por favor, que se cuiden”, reiteró, antes de indicar, con buen tino, que otro tipo de valoraciones llegarán “cuando, al menos, pase el luto en Castilla y León”.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió también a Zamora donde, además de expresar las condolencias del Gobierno de España, aprovechó la coyuntura para desgranar algunas críticas. “Prevención no es exactamente solo el poner dinero, sino que todo el año debe haber y se deben prevenir estas cosas”, subrayó. “En invierno es cuando se empieza a hacer el trabajo. Prevención es tener lo que nosotros le estamos demandando a la Junta, una figura del bombero forestal, que sean profesionales, que tengan la formación adecuada, todas esas cosas. Y ahora, sin embargo, vienen los lamentos”, apostilló.

Causas

Muy al margen de la política, la naturaleza marca su paso, en esta ocasión, de forma inclemente, y apunta hacia una tarde y una noche con fuertes rachas de viento, que dificultan hasta el extremo los trabajos de extinción. Esa circunstancia se une a otros fuegos importantes desplegados por Castilla y León, que obligan a asignar recursos con la esperanza de que las decisiones sean las más adecuadas.

Entretanto, la ciudadanía espera en su fuero interno que todos los fuegos sean fortuitos o, en el peor de los casos, fruto de una negligencia pero nunca provocados. “Estamos viviendo situaciones como cambio climático, lo que ocasiona el cambio climático: temperaturas altas, tormentas secas... Cualquier posibilidad de esas son las más posibles o razonable, pero nunca se sabe”, puntualizó el ministro. “Por eso, tanto la Guardia Civil como todas las autoridades competentes en la materia, desde el primer momento, investigan y toman los datos necesarios de las características y de los distintos focos de cada uno de los incendios para poder concretar debidamente cuál es su origen. No hagamos especulaciones”, concluyó.