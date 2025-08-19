Baja a nivel 0 de gravedad y se da por controlado el incendio de Mahíde, en Zamora

La Junta informó de que el incendio de Mahíde, en Zamora, baja a IGR 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1, y se da por controlado.

Poco a poco va mejorando así la situación de algunos incendios. Cabe recordar que la Junta informó hoy del regreso a sus hogares de los vecinos de Pobladura de Somoza y Paradiña, afectados por el incendio de esta última localidad, que bajó a nivel 1 de peligrosidad.

Se sumaron a los realojados del incendio de IGR 2 de gravedad originado el pasado miércoles en la localidad leonesa de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, de Llánaves de la Reina, Barniedo de la Reina, Los Espejos y Villafrea de la Reina. Anoche volvieron también todas las poblaciones del Valle de Valdeón: Santa Marina de Valdeón, Posada de Valdeón, Calderilla, Cordiñanes, Los Llanos de Valdeón, Soto de Valdeón y Prada de Valdeón; de forma que tan solo se mantiene evacuada Casasuertes.

Asimismo, también en León, la Junta de Castilla y León rebajó hoy a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio originado el sábado, 16 de agosto, en la localidad leonesa de Canalejas, perteneciente al término municipal de Almanza, que hasta la fecha ha quemado aproximadamente 5.900 hectáreas, según las primeras estimaciones.