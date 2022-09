“Una sociedad que aboca a adolescentes y jóvenes a creer que no hay salida, es una sociedad fallida”

Este sábado, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con la campaña ‘Con el suicidio NO hay CTRL+Z, no hay vuelta atrás’, a la que se suma la Confederación Salud Mental España, a la que pertenece El Puente Salud Mental Valladolid. En 2020 se suicidaron en España 3.941 personas, según datos del INE, un 7,4 por ciento más que en 2019 y, de ellas, tres de cada cuatro fueron hombres (2.931 personas).

Para la confederación, estas cifras hablan de una dramática realidad que sigue en aumento, de manera que las muertes por suicidio casi triplican los fallecimientos por accidente de tráfico. Por cada persona que se suicida, al menos otras seis se ven íntima y profundamente afectadas.

Si estás sufriendo tanto que estás pensando en el #suicidio, o si un ser querido te está verbalizando esta intención te proponemos leer estas recomendaciones antes de tomar una decisión irreversible.



Mañana es #DíaMundialPrevenciónSuicidio #ConectaConLaVida #HablemosDeSuicidio pic.twitter.com/yD5eQ27PYt — SALUD MENTAL ESPAÑA (@consaludmental) September 9, 2022

La situación entre la población adolescente y joven ha empeorado: trescientas personas de entre 15 y 29 años decidieron terminar con sus vidas en 2020, y en 2021, según un estudio, la ideación suicida entre personas de 15 a 29 años se incrementó un 53 por ciento, llegando a ser 9 de cada 100 jóvenes quienes experimentaron ideas de suicidio ‘continuamente o con mucha frecuencia’, cuando en 2019 esa proporción era del 5,8 por ciento.

Algunos factores de riesgo para la conducta suicida en adolescentes y jóvenes son experimentar abusos, acoso, violencia o discriminación de cualquier naturaleza, el consumo de drogas, tener depresión o algún trastorno mental, el duelo por separación de padres/madres, por cambio de centro educativo, el suicidio de figuras referentes, o carecer de habilidades sociales.

En un comunicado recogido por Ical, la psicóloga del Servicio de Apoyo a la Inserción Laboral de Amafe (Asociación Española de Apoyo en Psicosis), Paula G. Valverde, llama la atención sobre el silencio, el tabú y los mitos alrededor del suicidio y de la salud mental: “No es que no exista de lo que no se habla, sino que de lo que no se habla no se conoce y no se aborda, lo que enquista o agrava el posible sufrimiento presente”, explica.