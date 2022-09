La oposición rechaza que la Junta realice un estudio sobre la viabilidad de Garoña

La oposición parlamentaria de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos rechazaron hoy que la Junta licite un estudio para ver la viabilidad de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, como anunció ayer el vicepresidente del Ejecutivo de coalición, Juan García-Gallardo (Vox).

Los procuradores del Grupo Mixto de las Cortes Francisco Igea (Ciudadanos) y Pablo Fernández (Unidas Podemos) avisaron de que acudirán a los tribunales si ven indicios de malversación de recursos públicos en la licitación de ese estudio, que la socialista Patricia Gómez calificó de “ocurrencia y extravagancia” de García-Gallardo.

En declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces que fijó el orden del día del próximo pleno, Igea censuró que la Junta destine dinero público a “financiar la propaganda de Vox”, después de que ayer el vicepresidente del Ejecutivo de coalición, Juan García-Gallardo, anunciara la realización de dicho estudio para analizar la viabilidad de la nuclear.

Igea, que apoya alargar la vida de las nucleares, aconsejó a García-Gallardo que realice una “ronda televisiva”, después de estar en Master Chef para decir que “no le gusta el puré”, y acuda a la “Isla de las Tentaciones” dado que parece que “parece que no tiene muchas cosas que hacer”, en vez de realizar “anuncios sin ningún sentido”.

Por su parte, Fernández calificó de “inaceptable y un escándalo” que la Junta licite dicho estudio de viabilidad de una empresa privada y avisó de que estará “vigilante” de si se produce un posible delito, en caso de que se reservan todas las acciones judiciales.

La socialista Patricia Gómez recomendó que el dinero público se dedique a cuestiones como reforzar el operativo de incendios o la mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales en vez de utilizar el dinero público en el estudio de viabilidad de una instalación privada.

Carlos Menéndez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, antes de intervenir en las Cortes FOTO: Rubén Cacho Agencia ICAL

Vox ve viable la reapertura

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, afirma que la empresa Nuclenor vería “rentable” la reapertura de la central nuclear de Garoña con un reactor de nueva generación y un cambio en la legislación.

Menéndez defiende el anuncio realizado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de licitar un estudio sobre la viabilidad de la planta después de la visita a la planta burgalesa.

Así, reconoce que la empresa dijo que “las instalaciones no son recuperables”, aunque, después a preguntas sobre la voluntad de la compañía con la propuesta de Vox, indicó que lo vería “factible” con un reactor de última generación y un cambio en la normativa.

Menéndez señala que se estudie la viabilidad no solo de Garoña, con otro reactor, sino de aprovechar para tener una mayor soberanía energética las instalaciones cerradas de Velilla del Río Carrión y La Robla.

“Que lo hagan, pero lo tendrán que argumentar bien”, respondió, en declaraciones recogidas por Ical, en relación a la advertencia de Ciudadanos y Unidas Podemos de acudir a los tribunales en caso de que vean indicios de malversación de dinero público. “Se les puede volver en contra”, apostilló.

El PP, realista

El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha reconocido que si los propietarios de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, “no quieren, no pueden o no cabe su reapertura, pocos debates caben al respecto”.

De la Hoz se ha definido en este asunto como “un voluntarista, pero también realista” y ha subrayado que a su formación le encantaría, que si técnicamente fuera posible, Nuclenor pudiera reabrir la central, aunque ha apuntado a que “no es lo que ha manifestado”, ya que primero se tienen que dar “las condiciones técnicas, económicas y medioambientales” para ello.

”Si es viable y hay voluntad de Nuclenor, procédase, pero si no, me parece que estamos entrando en un debate un poco absurdo: si el propietario de la central nuclear no quiere, no puede o no cabe la reapertura, a partir de ahí caben pocos debates”, ha insistido.