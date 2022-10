Valladolid contará con el mayor centro de atención a la discapacidad de Castilla y León de la mano de la ONCE

Valladolid contará a mediados de 2024 con el mayor centro de atención a la discapacidad de Castilla y León tras una inversión total de 14 millones de euros, de la mano de la ONCE. El centro, con una superficie total de 5.551 metros cuadrados, acogerá la sede social de la organización pero también las empresas Ilunion, además del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) y la Plataforma del Tercer Sector.

Así lo anunció el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, antes de colocar la primera piedra en la parcela situada entre el Paseo Arco de Ladrillo y la calle de la India de lo que será la nueva sede de la Delegación Territorial. Reconoció que el acto supone el inicio de un “sueño largo” que comenzó hace años por que el proyecto ha tardado en ver la luz por los problemas inmobiliarios, cambios en la normativa urbanística, crisis económica y pandemia.

El Grupo Social ONCE coloca la primera piedra de la nueva sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León, el mayor complejo dedicado a la atención a personas con discapacidad en la Comunidad FOTO: LETICIA PEREZ Agencia ICAL

En todo caso, subrayó, según recogió la Agencia Ical, el Grupo Once comienza las obras con “mucha ilusión” pero sobre todo gracias al esfuerzo de “todos”, tanto de los vendedores como los ciudadanos que confían en los juegos de azar de la organización. Fue entonces cuando valoró la solidaridad de los castellanos y leoneses, “cupón a cupón” y “rasca a rasca”. Una confianza que se traducirá en que el centro estará abierto a toda la sociedad. “Siempre estarán las puertas abiertas para quienes nos necesiten, al igual que cuando siendo joven y perdí la vista alguien me atendió y me preguntó lo que necesitaba y cómo me podían ayudar”, expuso. Por último, apuntó que, una vez concluido, el centro se llenará de “alegría”, “superación” y “esperanza”.

El edificio contará con tres plantas, una bajo rasante y dos en altura, más una zona de cubierta proyectada como sala de descansa y terraza transitable. La planta del centro recuerda a una ‘E’ mayúscula, al abrirse su fachada principal a una plaza interna flanqueada a su vez por un gran salón de actos a su derecha y, a la izquierda y adosada al edificio principal, un módulo de oficinas en el que se ubicará la sede en Castilla y León de Ilunion, el grupo de empresa del Grupo Social ONCE. Su diseño atenderá a los criterios de accesibilidad total, al contar con un “sencillo” reconocimiento espacial para que la orientación resulte fácil tanto parar los usuarios ciegos o con discapacidad visual sino también para otros visitantes.

El Grupo Social ONCE cuenta en Castilla y León con 2.459 trabajadores, de los que casi 800 son vendedores de productos de lotería y presta servicios a más de 4.000 personas ciegas y con discapacidad visual en la Comunidad.

El acto de la colocación de la primera piedra en la propia parcela fue conducido por el delegado territorial de la Once en Castilla y León, Ismael Pérez, quien explicó los objetos que se iban a depositar en la urna de metacrilato, como los cupones del día, un bastón de personas ciegas y un cuento en braille y en relieve que explica a los niños la historia de la organización.

Entre los asistentes estuvieron la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien reconoció que esta sede es un proyecto “muy deseado” y “muy demandado”, más aún por las situaciones sobrevenidas en los últimos años. Destacó que la ONCE apuesta desde hace 84 años por las personas y su vida independiente, gracias a la autonomía que ofrece el bastón para las personas ciegas o con discapacidad visual. También se refirió a otros “apoyos” para integrar laboralmente a ese colectivo, con la adaptación de los puestos de trabajo y los motores de búsqueda de empleo con las herramientas tecnológicas disponibles.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, subrayó que la ONCE es una institución “con mayúsculas” al servicio del progreso. “España tiene la suerte de contar con una institución con 84 años de historia que se ha dedicado a servir al progreso de todos. En una sociedad, lo más difícil es hacer que avancen los que lo tienen más difícil y así lo ha hecho esta organización, primero para atender a las personas con dificultades visuales y luego a otras discapacidades”, declaró. De ahí que reconociera que la Once es un “caso singular”.

También estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar; el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, además del presidente autonómico de Cermi, Juan Pérez, y el director general adjunto de Aspaym, Francisco Sardón.