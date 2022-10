Un oso se pasea por el centro de Ponferrada

Un oso se ha paseado esta madrugada con tranquilidad por las calles del centro de la localidad leonesa de Ponferrada, la capital de la comarca de El Bierzo.

Por suerte no ha ocurrido nada salvo el susto para quien haya podido verlo, como es el caso del taxista que lo atisbó primero y dio aviso a la Policía Municipal además de grabar sus andanzas por el municipio.

Según testigos, el animal recorrió la plaza Lazúrtegui y prosiguió su camino hasta la calle Reyes Católicos hasta que cruzó bajo las vías del tren.

Los agentes de la Policía Local localizaron poco después al plantígrado cerca del río para guiarle poco a poco y con precaución hasta las inmediaciones del Monte Pajariel sin que hubiera que lamentar daño alguno.

le perdió su pista junto al río Sil. Ahí lo tienes:

“Aunque son animales asustadizos ante la presencia humana, rogamos máxima precaución” escribía la Policía Local de Ponferrada en su perfil social de Twitter, que en menos de un hora registró miles de visualizaciones de la grabación de la carrera del oso por el municipio berciano.

🐻💨📹

Esta madrugada un taxista alertó de la presencia de un 🧸, al que graba por el centro de la ciudad.

Nuestras patrullas lo localizan cerca del río y lo guían hacia el Monte Pajariel.

Aunque son animales asustadizos ante la presencia humana, rogamos máxima precaución. pic.twitter.com/ux1C5puxT2 — Policía Municipal de Ponferrada (@092ponferrada) October 11, 2022

No es la primera vez que suceden este tipo cosas en pueblos y ciudades cercanas a la montaña o al monte, por donde suelen existir ejemplares de oso. De hecho, los expertos y conocedores de estos animales saben bien que los osos son oportunistas, que no ven al ser humano como un peligro para ellos porque no se les persigue. La principal razón que lleva a los osos a adentrarse en entornos urbanos es la de aprovechar recursos alimenticios de origen humano, como ocurre con otras especies como los jabalíes, cuya presencia en ciudades y pueblos también se ha incrementado en los últimos años.

Si bien, se pide a la población que tenga precaución si se encuentra con un plantígrado en zona urbana. De hecho, se ha convertido en un episodio recurrente en la Cordillera Cantábrica, lo que ha llevado a la Junta de Castilla y León a difundir entre la población un protocolo para actuar ante esta situación, que en el caso de los ciudadanos consiste básicamente en llamar al Servicio de Emergencias 112.

El protocolo establece que, una vez recibida esa llamada, el 1-1-2 dará traslado al personal especializado para aplicar las medidas necesarias, entre ellas el monitoreo del ejemplar avistado y, si fuera necesario, aplicar medidas aversivas, según explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Estas medidas aversivas o de condicionamiento negativo se enmarcan en el protocolo de intervención con osos en la Cordillera Cantábrica, aprobado por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad el 24 de enero de 2019.