La XII Semana de la Moda de Valladolid exhibe el potencial del comercio de proximidad

La Semana de la Moda de Valladolid (MOVA) alcanza su duodécima edición y se celebrará los días 18 y 19 de octubre en la Cúpula del Milenio. Su trayectoria la consolida como el evento más destacado para la promoción del comercio de proximidad de Valladolid. Dos jornadas que concentran la oferta más completa las tiendas especializadas con más de 500 propuestas con las últimas tendencias de la moda otoño invierno 2022.

La concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio de Valladolid, Charo Chávez, el presidente de Avadeco, Alejandro García Pellitero, el director de Tamayo Agencia, Ángel Tamayo, como director del evento, han presentado hoy MOVA en la Cúpula del Milenio, que alberga por primera vez este certamen.

Las invitaciones para asistir al que ya se ha consolidado como el principal evento de moda de Valladolid se pueden conseguir ya en cada uno de los establecimientos participantes.

“Un evento como la Semana de la Moda permite dar a conocer las marcas y firmas que se pueden encontrar en el comercio de proximidad, un sector que en Valladolid se encuentra a la vanguardia, genera empleo y riqueza y aporta vitalidad a las calles de la ciudad”, ha destacado el presidente de Avadeco, Alejandro García Pellitero, quien ha hecho referencia al informe ‘El Sector Comercio en la Economía de Castilla y León’, elaborado por CEOE Castilla y León y la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, en el que se destaca al sector como uno de los pilares de la economía autonómica pues representa el 8,9% del PIB, con más de un 15% del empleo y un incremento de la productividad del 27,9%, el triple que el conjunto de los sectores.

En este sentido, la concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, ha destacado el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid al comercio con iniciativas exitosas como los bonos Valladolid Comercio Próximo, actualmente en activo hasta el 23 de noviembre. “El comercio de proximidad de Valladolid tiene grandes oportunidades por delante. Se han dado pasos importantes y para el Ayuntamiento de Valladolid es un sector estratégico que apoyamos para continuar con su modernización”, ha añadido, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo conjunto que se desarrolla desde la Mesa del Comercio entre la administración municipal y los representantes del sector.

El director de MOVA, Ángel Tamayo, ha destacado la recuperación de la Semana de la Moda con público. “Las redes sociales están muy bien y son muy útiles para acercar la moda al gran público, pero no podemos perder de vista el carácter social de la moda y la experiencia en directo es inigualable. El comercio de proximidad lo sabe y ahí radica su gran fortaleza”, apunta el director de Tamayo Agencia, quien ha asegurado que la puesta en escena de X MOVA será muy cuidada con desfiles que transmitirán la personalidad de cada uno de los comercios. Todo ello acompañado por la mejor música del momento que se encargará de pinchar en directo el dj vallisoletano más internacional: Óscar de Rivera.

Establecimientos participantes

La Semana de la Moda arrancará el martes, 18 de octubre, con la gala en la que presentarán su campaña otoño invierno: Agued&Co, Bluespirit Joyería, El Burrito Pepe, Regalado Moda, Mercería Conchita, Carlota&Co, Solera, Ninette, Tejidos Ana, Boboli, Estación Futura, Azabache, Zapatos París, Il Trastevere, El Probador de Ada, Sr. Tort, Reinas, Kilarny, Centro Óptico Doctrinos y Oh! Luna Regalos.

La segunda sesión de MOVA se desarrollará el miércoles, 19 de octubre, con las propuestas de: Duo Peletería, Simorra, Drovers, Huma, Calzados París, The Black Monkey, Lauwood & Sr. Tort, María Jesús Hernández, Boboli, No Drama, Maku Ruiz, La Casa Del Sombrero, Wappa, Skull, Monedero, Oh! Luna, Jaime Valentín, Solera, Centro Óptico Doctrinos, y Lauwood.

El diseño y dirección de la Semana de la Moda ha corrido a cargo de la Agencia Tamayo que ha contado con la colaboración de Miguel Íscar 2 Academia de Imagen Personal, Caja Rural de Zamora, Rebeca Florista, la Escuela de Diseño ESI, el instituto Ramón y Cajal y el Ayuntamiento de Valladolid.

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) apuesta por potenciar la Semana de la Moda, que cuenta un año más con el respaldo masivo del gremio de la moda y los complementos de la ciudad.