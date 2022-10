Romay apuesta por “hacer equipo” entre mayores y jóvenes y ver “las diferencias” como un aporte para los demás

El exjugador de baloncesto Fernando Romay apostó hoy por “hacer equipo” entre mayores y jóvenes y “hacer valer las diferencias” de cada uno para aportarlas a los demás. Una máxima que, dijo, es necesaria en el día a día para escuchar a todos. “Si no hacemos ese ejercicio de intentar aportar, mal rollo, no vamos a ningún lado. Es lo que se tiene que empezar a pensar y aprovechar la experiencia de los que ya peinamos canas en favor de los que se peinan”, resumió.

Romay participó en la jornada ‘Aprender de la Experiencia’, en la Cámara de Comercio de Valladolid, una iniciativa que puso en valor el talento intergeneracional y que ha sido impulsada por la Cámara de España, en colaboración con el diario digital 65YMÁS. El exjugador de Real Madrid y la Selección Española intervino en un debate junto a la economista, docente y exalumna del programa PICE Celia Pérez Hernando, de 23 años, sobre el valor de las relaciones intergeneracionales en los entornos laborales.

En este sentido, Romay explicó que no intenta “trasladar nada a los más jóvenes”, sino “aprender de ellos”. “Es el hecho de hacer equipo. Yo soy de los que piensa que para hacer equipo necesitas hacer valer tus diferencias para aportarlas a los demás”, incidió el deportista, quien consideró “indudable” que la gente sénior “tiene muchas diferencias” y apeló a la necesidad de “hacer un ejercicio para aportar esas diferencias a la gente joven, pero sin ser ni más ni menos que ellos, porque en un equipo se trata de ser distintos, pero en un plano de igualdad”.

La Cámara de Comercio de Valladolid presenta la campaña "Aprender de la Experiencia". En la imagen la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar; y el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor A. Caramanzana FOTO: mir_ical Agencia ICAL

En resumen, ironizó, “no por el hecho de tener edad tienes razón, ni por ser joven tampoco”. Por eso, abogó por “razonar entre las dos generaciones y formar los mejores equipos” porque, a su juicio, España “va a necesitar cada vez más de la gente mayor y los jóvenes para poder salir adelante”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, que ejerció de anfitrión en la jornada, alabó la celebración de esta jornada por un doble motivo. Primero, por el contenido, “pues se une la parte sénior y la juvenil”. No en vano, el salón de actos de la institución cameral se llenó de jóvenes estudiantes que no dejaron pasar la oportunidad de escuchar, entre otros, al exjugador de baloncesto. “Vamos a traspasar todo el conocimiento de las personas mayores, aunque no lo sean, a la juventud, con toda la cultura del esfuerzo, el talento, el trabajo en equipo y habilidades blandas”, aclaró Caramanzana, quien expuso que el segundo elemento de atracción es el propio Romay, que “no solo es grande en estatura, sino también como persona”. Igualmente, tuvo palabras de reconocimiento para la joven Celia Pérez Hernando, que “no por su juventud está menos capacitada”.

Para concluir, la subdelegada del Gobierno, Alicia Villar, coincidió con las palabras del exbaloncestista de “poner en común la experiencia de todos, intercambiar opiniones y llegar a acuerdos que sumen”. “No se puede desaprovechar el talento de los jóvenes que emergen y están con nuevas tecnologías e innovaciones ni la experiencia vital y laboral de los mayores. Hay que aprender de los errores y la concordia entre sénior y junior que nos lleve a todos adelante”, sentenció.

En la jornada participaron también la periodista de 65YMÁS Beatriz Torija y la directora de este diario digital, Ana Bedia.