Sanz Roldán defiende que España puede ser un “aliado magnífico” en la Alianza Atlántica

El Hotel AC Palacio Santa de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en el alfoz de la capital, ha acogido esta tarde la primera conferencia de este curso de la Fundación Schola y el Foro de Empresarios de Castilla y León, con un invitado de excepción: el general de Ejército y ex director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Allí, el que fuera también consejero del Consejo de Estado ha disertado sobre el nuevo orden mundial que está actualmente en juego, con una guerra entre Rusia y Ucrania, tras la invasión de los primeros a los segundo, a las puertas de Europa, y como este conflicto está poniendo en jaque a la geopolítica acordada, pero también al derecho internacional y, sobre todo, a los principios y valores sobre los que se han trazado la convivencia en el mundo.

Sanz Roldán, además, aprovechaba este encuentro para reclamar a la Unión Europea que establezca una “autonomía estratégica” para alcanzar un papel “protagonista” en el nuevo orden mundial que se está generando, porque, en su opinión, tiene “muchísimas” capacidades para ejercer acciones de liderazgo en todo el mundo. “La Unión Europea no solo es una potencia económica, sino que la civilización surge de aquí y por ello es protagonista”, apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Si bien, matizaba que dicho protagonismo “tiene que venir de la mano de una autonomía estratégica, que hasta ahora está definida pero no completamente alcanzada”.

Conferencia de apertura del Foro de Empresarios del curso 2022-2023 Conferencia de apertura del Foro de Empresarios del curso 2022-2023, ‘Hacia un nuevo orden mundial’, a cargo del general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia. FOTO: R.Valtero Agencia ICAL

El ex director del CNI revelaba también a quienes creen que hay alguien detrás de ese nuevo orden mundial que, en realidad, no está nadie, “porque un orden mundial no se define desde atrás sino desde adelante”.

Protagonismo de España

China y Estados Unidos son a juicio de Sanz Roldán, los principales actores del mundo aunque también mencionaba a Rusia, “que está haciendo cosas que no favorecen alcanzar un nuevo orden mundial”, o el Islam, que “está actuando de manera radicalmente diferente a hace un año, cuando tanto nos preocupaba”.

“Hay muchos actores y cada uno tiene una visión de cómo tiene que ser su futuro aunque todos deben interactuar”, decía, mientras que respecta a España aseguraba que puede jugar un papel como “aliado magnífico en el seno de la Alianza” Atlántica y también como “potencia importante en el orden económico en la Unión Europea” para “influir en la acción” de este actor así como en la de Iberoamérica a través de “su propia acción exterior”.

“Claro que podemos y debemos tener un cierto protagonismo en la definición de este nuevo orden mundial, como por ejemplo a través de la energía u, pero tenemos que estar seguros de qué decisiones tomar para ir por el buen camino”, , finalizaba.