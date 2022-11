Boecillo (Valladolid) se lanza de nuevo a la calle para reivindicar la “eterna” Pasarela

Unas 200 personas han recorrido de nuevo el fatídico kilómetro y medio por el que deben caminar cada día aquellos vecinos de Boecillo que tratan de acceder de las urbanizaciones de Pago del Nogal y el Peregrino al pueblo y del pueblo a las urbanizaciones. En esta ocasión los manifestantes han querido recorrer además las calles del pueblo para hacer partícipes a todos los vecinos de los riesgos a los que se están exponiendo a diario aquellos que no disponen de coche y deben transitar por la CL-600 a pie sin arcén y sin iluminación por la noche, conviviendo con vehículos que se incorporan desde la N-601 a 100 km/h.

“Nos aseguraron que la financiación íntegra por parte de los fondos Next Generation aceleraría la construcción de la Pasarela para finales del 2023 y han vuelto a faltar a la verdad”, asegura Silvia Peixoto, presidenta de la Plataforma por la Construcción de la Pasarela de Boecillo. “Tan pronto como desde la Plataforma declaramos en TV nuestra preocupación por la dificultad para cumplir los plazos prometidos, las reacciones políticas no se hicieron esperar y modificaron la promesa de financiación con fondos Next Generation, esta vez para el año 2024″, añade.

“Desde las bancadas políticas llevan cinco años celebrando la construcción de una infraestructura de la que no solo no se ha colocado ni una sola piedra, sino que todavía no tenemos fecha de licitación. El proyecto de la Pasarela existe desde el 2017, cuya redacción se realizó siendo alcaldesa María Ángeles Rincón, y desde entonces ha habido partidas abiertas para la construcción de esta infraestructura, pero año tras año todas las promesas caen en saco roto. Esperemos no tener que lamentar un fallecido o algún accidente serio”, se lamenta Peixoto.

En la manifestación celebrada este domingo 27 de noviembre, “ha habido padres que nos han comentado que no permiten a sus hijos visitar a sus amigos en otras urbanizaciones o en el pueblo por la inseguridad de los accesos. Muchos vecinos aseguran sentirse aislados en urbanizaciones que carecen de cualquier tipo de servicio o infraestructura. Para cualquier compra o gestión, tienes que dirigirte al pueblo, porque las urbanizaciones de Boecillo están olvidadas. ¡Nos sentimos abandonados¡”, reitera la presidente de la Plataforma por la Construcción de la Pasarela de Boecillo.

Como anécdota del día, la regulación del tráfico ha corrido a cargo de los miembros de la PCPB en ausencia de patrullas de la guardia civil, cuyos efectivos estaban ocupados en varios accidentes de tráfico que había sucedido en Valladolid. Pasadas las 13:30 un coche oficial acompañó a la comitiva en los últimos metros de la caminata, tras liberarse de otras prioridades que habían requerido de su presencia con mayor urgencia.

El alcalde abandonó la zona de bares a la llegada de la cabeza de la manifestación al centro del pueblo. Ningún partido político se ha interesado por la protesta de los vecinos de la localidad vallisoletana.