El Ayuntamiento de Valladolid aprueba más de dos millones para ayudas de emergencia a familias vulnerables

A 2.201.000 euros asciende la cuantía aprobada por el Ayuntamiento de Valladolid para ayudas a las personas y familias más vulnerables. Por un lado, se ha aprobado la convocatoria de prestaciones económicas para atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social por 1.700.000 euros. Y a esta línea de ayudas se suma otro medio millón de euros para las familias más vulnerables.

La concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, considera que este acuerdo de la última Junta de Gobierno “confirma el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con las personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de que nadie carezca de los medios materiales más elementales para vivir y, en consecuencia seguiremos apoyando a las familias que más necesidades tengan, con una mirada especial a los menores”.

La prestación económica para atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social (1,7 millones de euros) es una prestación de carácter esencial, económica, extraordinaria, transitoria y no periódica, dirigida a atender con carácter individualizado situaciones de urgencia de aquellas personas que no pueden hacer frente a gastos específicos derivados de necesidades básicas y que de no ser atendidos pudieran generar situaciones de exclusión social.

Esta prestación tiene por finalidad responder con carácter de urgencia a necesidades básicas ocasionales de una unidad familiar, así como atender, total o parcialmente, de forma temporal, la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos. Por tanto, se conceden a aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales.

Autobuses públicos

Y noticia positiva para los ayuntamientos de Valladolid, La Cistérniga y Simancas: el transporte público que conecta la capital con los municipios del área metropolitana continuará mejorando en 2023. Es la consecuencia de los contratos programa que ha firmado en presencia del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, con el alcalde de Simancas, Alberto Plaza, y la alcaldesa de La Cistérniga, Patricia González. “Vamos a mejorar algunos servicios, como el Búho hacia la urbanización Entrepinos, y lo importante es que estamos todos satisfechos porque es lo mejor para los ciudadanos”, ha afirmado Luis Vélez. Y ambos alcaldes han coincidido en los resultados positivos que ha tenido la colaboración entre todas las administraciones.

Desde el año 2019 estos servicios del transporte se vienen realizando en base a sendos convenios de colaboración suscritos entre estos ayuntamientos y AUVASA que, a partir de ahora, contarán con el instrumento adecuado para seguir ofreciendo un servicio de transporte público de superficie de calidad conforme a las ofertas de servicios requeridas por parte de los municipios del área metropolitana.

Ambos contratos-programa tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, periodo en el que a través de las respectivas Comisiones de Seguimiento se analizarán las posibles adecuaciones y/o mejoras del servicio, potenciando el uso de transporte público y posibilitando acciones de mejora continua.

Respecto a la oferta de servicios fijada y programada por el Ayuntamiento de La Cistérniga se mantendrán los servicios de las líneas ordinarias 13, 18 y 19, así como la matinal M7 y el servicio nocturno búho 5, con los mismos recorridos y frecuencias de paso que en la actualidad.

Con respecto a la oferta de servicios fijada y programada por el Ayuntamiento de Simancas, seguirá contando con la línea 5, con la que se realiza una adecuación de horarios en base a los datos históricos de viajeros registrados, con especial atención al nivel de servicios en hora punta al tiempo que se reduce el servicio en las horas valle, y con el servicio nocturno del búho 4, que se incrementa notablemente disponiendo de todas las expediciones con origen y destino en Entrepinos y atendiendo a una reclamación vecinal histórica.