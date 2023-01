Tudanca denuncia la “paralización” de Castilla y León

Los socialistas de Castilla y León empiezan fuerte este 2023 electoral, donde todavía colea lo ocurrido en el último pleno de las Cortes, el de los presupuestos, a cuenta de la Ley que acompaña a las Cuentas, que PP y Vox tumbaron tras equivocarse en la votación.

Y lo hacen cargando contra el Gobierno autonómico y, por el contrario, ensalzando la gestión del Gobierno de España, por la subida de las pensiones, las medidas afrente a la inflación o el paro, lo que pone de manifiesto que los del puño y la rosa están ya con la mente puesta ya en los comicios municipales de mayo, considerados como una primera vuelta de las generales, que se desarrollarán en diciembre siempre y cuando Pedro Sánchez no las adelante.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha comparecido este lunes ante la prensa por vez primera en este año recién comenzado, y lo ha hecho para denunciar la “paralización” en la que, en su opinión, está sometida Castilla y León de la mano del Gobierno de coalición de PP y Vox.

La Junta lleva un año paralizada y Mañueco más ocupado en sus asuntos con la extrema derecha”, decía el dirigente burgalés, para quien este pacto de Gobierno “no le está sentando bien” a la Comunidad.

Y es que, a juicio de Tudanca, mientras España camina con fuerza hacia adelante, Castilla y León “está paralizada” y con el presidente y sus consejeros sin agenda política este lunes después de que hayan terminado las vacaciones navideñas.

“Es lamentable que tengan que estar más ocupados en deshacer el desagüisado que provocaron tumbando la ley de medidas que acompaña a las Cuentas autonómicas para no incorporar las enmiendas socialistas votadas a favor por error”, se quejaba.

Tudanca sacaba pecho del “impacto” que considera que están teniendo las medidas anticrisis del Gobierno de la nación. Y ponía como ejemplo las “bonificaciones” del Gobierno en los combustibles, la bajada del IVA, del gas, de los alimentos o el impuesto de la electricidad “que han dejado en el bolsillo de los ciudadanos de Castilla y León 1.575 millones de euros”, además de la revalorización de las pensiones.

Al respecto, Tudanca aseguraba que gracias al Gobierno de Sánchez los pensionistas han visto como cuentan con 270 euros más al mes, tras la subida del 8,5 por ciento para este año, y destacaba también Castilla y León haya reducido el desempleo el año pasado 3,5 puntos por debajo de la media nacional.

Por el contrario, Tudanca echaba en cara a la Junta que se hayan perdido 2.800 autónomos y se haya bajado de los 190.000, que se hayan dinamitado “los puentes” con el Diálogo Social, que las listas de espera crezcan o que se den citas de consultas con especialistas para mayo de 2024.

También denunciaba que la Junta “haya puesto cero euros”, sin “ninguna medida específica”, excepto un fondo de 14 millones para los agricultores y ganaderos que “aun no ha pagado”.

Por ello volvía a reclamar a la Junta un paquete de ayudas a familias, bonificar el transporte urbano que prestan los ayuntamientos o mejorar la sanidad, donde observó que el plan de listas de espera no reduce su aumento.

Crisis en Brasil

Por otro lado, Tudanca reprochaba a Mañueco que no haya condenado lo sucedido en Brasil con el “intento de Golpe de Estado” de los partidarios de Bolsonaro al no reconocer la lergitimidad del presidente Lula Da Silva, pero que sí lo haya tenido para destacar que su Gobierno con Vx está siendo útil y eficaz. Al respecto, y aunque decía que no quería comparar a Vox con Bolsonaro, advertía de la importancia de “no blanquear a la extrema derecha”.

“Esto es lo que puede ocurrir cuando se blanquean y justifican acciones de la extrema derecha”, apuntaba, mientras llamaba a “no taparse los ojos” ante esos hechos en que se deslegitima un resultado electoral.