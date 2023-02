Eusebio Sacristán: «Mi vida es un proceso de mentalidad y busco volver a ser feliz»

Han pasado 25 meses de un fatídico accidente que cambió la vida de Eusebio Sacristán, uno de los jugadores y entrenadores ilustres vallisoletanos, tiempo en el que el mundo del fútbol ha seguido de cerca la recuperación de uno de los grandes. Un proceso que ha avanzado con pasos cortos, pero seguros, y que permitía al protagonista ser el primer invitado de Los Desayunos de la Asociación Deportiva de la Prensa de Valladolid en la Real Sociedad Hípica en conversación con el periodista Chus Rodríguez.

Visiblemente emocionado al ser un día importante en el proceso de recuperación Eusebio Sacristán agradecía a los presentes «la posibilidad de escucharme, de estar viéndome», siendo consciente del paso adelante que daba con esta cita: «Es algo muy importante después de mucho tiempo en el que no estaba preparado para hablar con nadie. Estoy un poquito más preparado, pensé que mi vida era un desastre y no iba a poder relacionarme con nadie, pero han ido cambiando las cosas y estoy más animado».

Sacristán se mostraba convencido de seguir peleando para volver a ser el que era y sobre todo «busco volver a ser feliz. Poder decir estoy bien, contento y de la vida que tuve me he recuperado». ‘Use’ también se ha llegado a plantear «por qué me pasó lo que me pasó. Tengo que aprender de estas cosas y tengo que recuperar mi vida. He estado fastidiado y sufriendo cada día, cuando pasan las cosas, te pasan por algo».

Un proceso largo que le está permitiendo «sentirme cada vez mejor» y que le ha llevado a preguntarse por su vida anterior al incidente de diciembre de 2020. «Empecé a preguntarme qué había sido mi vida, mi vida ha sido un proceso en el que las cosas que me fui preparando las fui cumpliendo», aseveraba Eusebio que hacía un recorrido por su infancia en su pueblo, La Seca, y su llegada a Valladolid donde cumplió su sueño de ser jugador.

Esas mentalidades, exponía, «se van cumpliendo» y pudo fichar por el Atlético de Madrid y luego por el Barcelona. Allí esa «mentalidad de ganar un título se cumplió» también como la de ser entrenador después. En ese proceso narraba una experiencia personal en Girona en 2019 cuando no logró el objetivo: «Yo era una persona nerviosa ante esa situación, me daba miedo bajar a Segunda División con el equipo en el que estaba entrenando y el miedo es lo que yo transmití a los jugadores que tenía en esa etapa»

EL FÚTBOL COMO FORMA DE VIDA

Al avanzar su recuperación está disfrutando del deporte del balompié y destacaba el papel de sus exequipos, todos ellos esta temporada en Primera, en especial «el Real Valladolid, el equipo importante de mi vida. y la Real Sociedad. Lo que veo en estos momentos es algo grande, me encanta lo que hacen jugando», exponía. Además, está viajando para ver partidos lo que le está abriendo de nuevo el gusanillo de estar más cerca del césped: «Estoy en ese momento, de recuperarme, y después volveré con la mentalidad para hacer en el mundo del fútbol alguna cosa interesante». También se deshacía en elogios a Pacheta, «una persona que se relaciona muy bien con las personas que entrena. Todos sus jugadores están contentos y es una parte importante del proceso de entrenador».

EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

La Fundación Eusebio Sacristán impulsada desde el año 2003 le ha servido para avanzar con su recuperación: «Yo no tenía la capacidad de poder hablar con los demás. Iba allí y me llevaban a entrenar con los niños. Era algo como jugar al fútbol, no tenía que hablar y era interesante». ‘Use’ repetía una y otra vez el nombre de Pedro Pablo Crespo, alma máter de la Fundación que «está haciendo cosas geniales. La Fundación lleva mi nombre, pero el que hay que felicitar es a él. Esta idea la tenemos en Castilla y León y muchos pueblos». También agradecía el apoyo de sus amigos, de Alberto López Moreno, o de Arturo Malingre, pieza clave en su etapa en Vigo, y sobre todo de su familia. «Mi hermana Tere es la persona que decidió estar en mi vida de una manera profunda», pero también de sus hijos y ahora de sus nietos.

LA LECTURA, OTRA DE SUS PASIONES

La lectura también le está ayudando en el proceso de recuperación y aseguraba que se había apoyado en la historia de Roberto Canessa y Nando Parrado, supervivientes de la tragedia en Los Andes hace 50 años en el que los dos protagonistas salieron adelante. Publicaciones literarias como ‘Viven’ de Piers Paul Read, que le ha servido de espejo donde mirarse para seguir con su lucha: «Hicieron procesos complicados, en su mente aparecía que no iban a salir e iban a morir. Sacaron fuerza y les hizo sacar dificultades en un proceso difícil».

Eusebio Sacristán, que recibió varias ovaciones de los presentes, volvía a mostrar su satisfacción por estar en Los Desayunos ante medios de comunicación, amigos y conocidos: «Me habéis dado una alegría tremenda de poder estar aquí».

