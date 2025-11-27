Acceso

Se aconseja la mascarilla a profesionales y a ciudadanos vulnerables ante el alza de las infecciones respiratorias

La Junta habilita a partir de este viernes la vacunación sin cita los fines de semana en 183 Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales y urbanos de Sacyl.

Ambiente en los centros de salud de la capital el día en el que todas las comunidades autónomas salvo Cataluña rechazan exigir de nuevo la mascarilla obligatoria en centros de salud y hospitales como quería el ministerio de Sanidad.
La llegada del frío está disparando los casos de gripe, covid y de otras infecciones respiratorias. Por ello, la Consejería de Sanidad, además de llamar a la población a vacunarse, recomienda el uso de mascarillas a los profesionales de centros sociosanitarios que atienden a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias, así como a aquellas personas más vulnerables para hacer frente a la campaña de la gripe y controlar las infecciones respiratorias agudas (IRA) en esta época del año.

De hecho, a partir de este viernes se habilita la vacunación sin cita los fines de semana en 183 Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales y urbanos de Sacyl.

El horario de vacunación será los viernes de 15:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos de 9:00 a 21:00 horas. El día 8 de diciembre, festivo, también se podrá acceder a la vacunación en el mismo horario.

Se podrán vacunar todas las personas que deseen vacunarse frente a gripe y/o COVID 19, especialmente recomendada en las personas que pertenecen a los grupos diana.

Por otro lado, Sanidad aconseja a los ciudadanos, en general, seguir las recomendaciones de vacunación frente a la gripe o la covid-19; el uso de la mascarilla quirúrgica ante la presencia de síntomas respiratorios, especialmente en espacios cerrados o concurridos, transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Las personas con factores de riesgo deben evitar aglomeraciones en espacios cerrados, además de dar prioridad a espacios al aire libre, disminuir las interacciones sociales y usar mascarilla quirúrgica para minimizar el riesgo de infección.

Igualmnete, la Junta pide también extremar las precauciones en personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas o en situación de inmunosupresión.

Recuerda la importancia de la etiqueta respiratoria: cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar (preferiblemente con pañuelo desechable) y lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.

También la ventilación correcta de los espacios cerrados, y evitar aglomeraciones en lugares poco ventilados, especialmente, cuando la persona presente síntomas.

Control de infecciones

Las recomendaciones de Sanidad para los centros residenciales pasan por reforzar las normas y procedimientos internos de prevención y control de infecciones respiratorias en los ámbitos vulnerables, especialmente en los espacios de reuniones comunes y espacios cerrados.

En el caso de los profesionales, la Gerencia Regional de Salud recomienda el uso de mascarilla a los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria que atiendan a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias, y en general a pacientes vulnerables.

Hace referencia a UCIs (de adultos, pediátricas y neonatos), hospitales de día onco-hematológicos, unidades de trasplante, servicios de Urgencias (de atención primaria y hospitalaria) en sus circuitos o lugares de atención a pacientes inmunodeprimidos, personas con infecciones respiratorias o vulnerables.

Minimizar el impacto

Además, la Dirección General de Salud Pública lleva a cabo una serie de actuaciones para minimizar el impacto de la onda epidémica de Infección Respiratoria Aguda (IRA), que pasan por mantener los sistemas de vigilancia centinela de IRA y la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias graves que requieren hospitalización (IRAG).

Seguimiento de la evolución de la situación epidemiológica y virológica a nivel comunitario, nacional e internacional; elaboración, revisión y difusión de las recomendaciones de vacunación frente a patógenos respiratorios para profesionales sanitarios.

Seguimiento y evaluación de las coberturas vacunales e identificación de grupos de especial vulnerabilidad no vacunados; evaluación precoz de la correspondencia entre cepas vacunales y circulantes; y elaboración, revisión y difusión a la población de las medidas recomendadas para la prevención.

