El Ayuntamiento de Valladolid celebra el segundo Pleno del Consejo Municipal de la Infancia de 2025

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido el segundo Pleno del Consejo Municipal de la Infancia del año 2025, que se ha celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Ha estado acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, vicepresidenta de la sesión y los concejales vocales del órgano.

Este Consejo Municipal de la Infancia es un órgano de participación que pretende favorecer la participación de los menores de Valladolid en las actuaciones de la política municipal y promueve el ejercicio de los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

En este Pleno, recién renovado, han tomado posesión los nuevos vocales titulares y suplentes.

Los Centros a los que pertenecen los nuevos vocales escolares son: el CEIP Gonzalo de Córdoba, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP San Fernando y CEIP Zorrilla en primaria. En secundaria, Maristas La Inmaculada, Juan de Juni, Centro Cultural y Nuestra Señora de la Consolación-Agustinas.

Informe de actuaciones

En la sesión se han detallado las actuaciones que se han desarrollado en el ámbito de la infancia desde la celebración del último Pleno de la Infancia el pasado 6 de junio y se han presentado las que están programadas.

Se ha compartido con los menores, entre otras, la información sobre Escuelas Infantiles, el programa ‘Compartiendo en verano’, el trabajo realizado para eliminar el absentismo escolar desde el Ayuntamiento y la conmemoración del ‘Dia Mundial de la Infancia’.

También, han conocido, además de las actividades que forman parte de la Guía Educativa Municipal, algunas de las actuaciones que se han introducido como novedad. Es el caso de la actividad ‘El agua que nos une’, en la que se hecho un recorrido de la historia y el patrimonio vinculado al agua en Valladolid o el taller ‘Convivir mejor: Emociones, respeto y buen trato’, en el que se ha tratado de fomentar en los alumnos la capacidad de reconocer y gestionar sus emociones, comunicándose de forma positiva para resolver conflictos de manera constructiva.

La participación de la infancia y la adolescencia ha sido el eje principal del contenido del Pleno. Los nuevos representantes del Consejo Municipal de la Infancia han tomado la palabra para hacer llegar a los concejales sus aportaciones. También se les ha invitado a hacer sus propuestas y consultas con respecto al IV Plan de Infancia y Adolescencia recientemente aprobado.