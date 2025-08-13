La Aemet alerta a estas zonas de Castilla y León por fuertes chubascos y granizo

Una nueva predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que, tras una breve bajada de las temperaturas que se registrará en el norte del país durante hoy y mañana, la ola de calor se alargará hasta el próximo lunes, con temperaturas en los 35 grados en buena parte de Castilla y León.

El organismo, que actualiza continuamente sus predicciones y avisos meteorológicos, había informado este lunes de que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que se inició el pasado día 3, terminara este martes de manera oficial.

Si bien, tras la nueva actualización, la entrada de una pequeña vaguada que afectará al norte de la Península dará un pequeño alivio en esta zona, sobre todo por la generalización de la nubosidad y las tormentas.

De cara al jueves, la Aemet avanza que la estabilidad volverá y el calor repuntará a lo largo del viernes y el sábado.

En cuanto al lunes 18 el escenario más probable, según esta nueva estimación, es que comience un descenso de las temperaturas, «aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados» en algunas zonas.

La predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos con nubosidad de evolución, y probabilidad de chubascos con tormenta, prefentemente por la tarde, localmente pueden ser fuertes y con granizo.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso, aunque estarán rozando los 35 grados en toda la región.

Vientos del suroeste o variables, flojos a moderados, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

Las nueve provincias de la comunidad cuentan con algún aviso por chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Próorga alerta incendios

La Junta de Castilla y León ha prorrogado hasta el 18 de agosto la alerta por riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas en la Comunidad ante la previsión de que continúen las altas temperaturas, combinadas con baja humedad y posibilidad de tormentas, sobre todo secas y acompañas por fuertes vientos.

Las previsiones que maneja la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio indican que, para los días del 13 al 18 de agosto, continuarán las condiciones meteorológicas adversas en Castilla y León.

Así, se esperan temperaturas altas (30-36ºC) y humedades relativas bajas (<15 %) en la mayor parte de la Comunidad, a lo que se añade probabilidad de tormentas, que podrían ser secas y con fuertes vientos locales a partir del miércoles 13, que se mantendrán hasta al menos el 18 de agosto.