AEMET alerta de lluvias y nubes en estas zonas de Castilla y León

La inestabilidad metereológica continuará este sábado 30 de agosto en Castilla y León. Las lluvias y las nubes seguirán siendo protagonista durante toda la jornada. Y que siga así, ya que estas condiciones pueden venir muy bien para ayudar, de una vez, con los incendios forestales, que este verano han asolado la Comunidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado 30 de agosto intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, aumentando de nuevo la nubosidad al final de la tarde en el noroeste. No se descartan algunas precipitaciones débiles dispersas en el noroeste montañoso.

Además se anuncian posibles nieblas matinales en las zonas más altas de la Comunidad, así como viento de oeste y suroeste, flojo con intervalos de moderado, que también permitirán ayudar en las labores de extinción de fuegos en las áreas donde aún siguen activos, sobre todo en las provincias de León y de Zamora.

En cuanto a las temperaturas la AEMET señala mínimas en ligero ascenso en el este y sin cambios en el resto y máximas en ascenso. En lo que se refiere a las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre los 11 grados de Soria; los 12 de Ávila, Burgos y León; los 13 de Palencia y Salamanca; los 14 de Valladolid y Zamora; y los 15 grados de Segovia.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 27 grados de León y Segovia; los 28 de Burgos, Salamanca y Soria; los 29 de Ávila, Palencia y Valladolid; y los 30 grados de Zamora.