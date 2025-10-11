La Aemet avisa a Castilla y León ante lo que se avecina durante el "Puente" de la Hispanidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el verano se extiende en España cada vez más entrado el otoño debido al cambio climático.

En concreto, los expertos meteorológicos de la agencia señalan que al menos el periodo estival se alarga veinte días, según un nuevo análisis de las temperaturas, que demuestra que las condiciones veraniegas se extienden hacia la primavera y el otoño.

El caso es que este inicio del mes de octubre, y cuando llevamos ya casi un mes de otoño, está siendo bastante benigno en lo climatológico en Castilla y León. Cálido pero seco, ya que apenas ha llovido, lo que está retrasando la recogida de setas y hongos en el monte, dicho sea de paso.

Las temperaturas están por encima de los 20 grados en todas las provincias, y algunas de ellas cerca de los 27 o 28 durante buena parte del día, mientras que las madrugadas, salvo algún caso puntual, donde ha helado, sobre todo en zonas de montaña, lo cierto es que están siendo frescas, pero tampoco tanto para la época.

Pero dicho esto, el fin de semana se presenta con pocos cambios respecto a lo que s eha visto en estos últimos días.

La predicción de la Aemet habla de que este sábado amanecerá con el cielo poco nuboso, y con intervalos nubosos en la primera mitad del día en el este y nordeste. Nubes que evolucionarán por la tarde en el suroeste y en zonas de montaña. No se descartan bancos de niebla en el nordeste.

Las temperaturas suben ligeramente y podrían superar los 26 grados en Valladolid, Palencia y Zamora durante las horas centrales del día. Soria, por el contrario, marcará con 21 grados la máxima más baja, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados de Burgos y León y los 9 de Zamora.

El viento soplará del noreste o variable, flojo en general con rachas fuertes.

No hay avisos ni se esperan fenómenos significativos en esta jornada del sábado.

El domingo será mejor incluso que hoy, ya que subirán algo más las temperaturas, sobre todo las mínimas, que rondaránlos 11 grados en la mayor parte de la región, mientras que lunes, festivo en Castilla y León, el tiempo también acompañará en general, con temperaturas por encima de los 20 grados y agaradables aunque podrían caer algunas lluvias dispersas y algunas tormentas, más generalizadas en zonas de montaña. Pero en general será un "Puente" de la Hispanidad para disfrutar.