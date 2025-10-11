Rompe el cristal de un coche con un extintor y roba una tarjeta que después usa en un supermercado

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre como supuesto autor de un robo cometido en un coche, al que rompió una ventanilla con un extintor, y por usar una tarjeta de crédito que se llevó del interior del automóvil para comprar en un supermercado.

Según han informado este sábado fuentes policiales, el suceso ocurrió el pasado 19 de julio, en el interior de un aparcamiento del barrio de San Pedro de Burgos.

Tras la investigación practicada a partir de la denuncia interpuesta por la persona perjudicada, los agentes han determinado que el supuesto autor, tras penetrar en el interior del parking subterráneo de un bloque de pisos, cogió uno de los extintores de la propia instalación antiincendios y lo empleó para fracturar el cristal del lado del copiloto de un turismo aparcado allí.

Se llevó distintos efectos de su interior, tales como documentación de su titular y otros familiares, una tablet de 11 pulgadas y varias tarjetas de crédito.

Tras huir del lugar, el presunto autor se dirigió hasta un supermercado cercano, donde realizó una compra abonando el importe con una de las tarjetas recién sustraídas, motivo por el que se le atribuye además un delito de estafa.

Los investigadores creen que puede ser el responsable de otros dos robos en vehículos cometidos en días inmediatamente posteriores en sendas calles adyacentes a la del suceso esclarecido y trabaja para reunir los indicios y pruebas suficientes de su participación en los mismos