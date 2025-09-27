Mañueco defiende la gestión del PP donde gobierna frente al "caos" de Sánchez

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reivindica la “eficacia" en la gestión, la igualdad de oportunidades y el progreso real” del Partido Popular y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, frente al “caos" y la "corrupción que acorrala” al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha expresado Mañueco en su perfil persona de la red social "X", tras participar en un encuentro organizado por el PP en Murcia, donde Feijóo reunió a sus barones para fijar una agenda “común” entre sus gobiernos autonómicos en asuntos como la política migratoria, el también presidente del Partido Popular en Castilla y León aseguró que su formación ofrece “esperanza” de un futuro mejor para España y los españoles.

El presidente ilustraba el mensaje con una foto de familia de los miembros del encuentro de hoy y otra de la propia reunión.