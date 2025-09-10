El espectacular restaurante de carretera donde además de servir comida se fabrica

Castilla y León puede presumir, y de hecho lo hace, no solo de ser la despensa de España sino de contar con algunos de los mejores restaurantes y chefs del momento, muchos de ellos ubicados en el medio rural e incluso en la carretera, en los que se debe hacer parada y fonda si se tercia y disfrutar y degustar productos de calidad y elaborados a la manera tradicional o con las últimas técnicas más vanguardistas.

Uno de estos templos gastronómicos, protagonista de estas líneas de hoy en LA RAZÓN, se encuentra en un pequeño pueblo de la provincia de León poco antes del comienzo del emblemético Puerto de Pajares que une Castilla y León con el Principado de Asturias. Se trata del restaurante Casa Ezequiel, ubicado en la carretera de Asturias, 7 en la localidad leonesa de Villamanín de la Tercia.

Un restaurante con más de ochenta años de historia a sus espaldas dando de comer a sus comensales, que es la matriz del grupo por así decirlo, ya que esta casa de comidas está presente en más lugares: en la Calle Ancha de León y en la calle Roa de la Vega, también de la capital leonesa, además del local de la calle de Colón en Madrid.

La Casa Ezequiel de Villamanín tiene una peculiaridad que la hace única, aparte del clima de montaña del que disfruta: que cuenta con su propia fábrica de embutidos, donde llevan a cabo toda la cadena de elaboración, desde la crianza hasta que el plato llega a su mesa, además de una tienda en el interior donde los clientes pueden llevarse sus productos a casa.

Una empresa familiar, por tanto, que produce sus propios chorizos, cecinas, jamones o lomos siguiendo la receta tradicional y sin utilizar conservantes ni colorantes. "Seleccionamos con mimo las materias primas además de elaborar siempre con el máximo cuidado y manteniendo nuestra receta tradicional, respetando al máximo los tiempos de curación y tratando al producto como lo que es: una joya gastronómica", apuntan desde su página web.

Esta espectacular casa de comidas cuenta con hasta cinco amplios comedores para celebrar eventos de todo tipo, y está adaptado para las personas con movilidad reducida.

Tiene un menú del día por 17 euros, que incluye bebida y postre, con varios primeros como ensalada mixta, fabada casera, lentejas estofadas, puré de verduras, salmorejo o patatas con pulpo, y distintos segunods platos donde sobresalen sus costillas guisadas, el pollo de corral, la merluza en slasa o el churrasco de vaca, entre otros.

También se puede pedir a la carta alguno de los numerosos platos y raciones existentes, como croquetas, almejas a la marinera, hígado encebollado, callos al estilo de la montaña leonesa ., setas con ajito y jamón, revuelto de picadillo de nuestra matanza, revuelto de morcilla de León, de cecina de León I.G.P. con queso manchego, un cocido con chorizo, morcilla, chivo, lacón, oreja y lengua, mollejas de lechal, lengua de vaca con aceite de oliva virgen extra y crema de vinagre de módena e incluso una espectacular tabla de quesos (cabrales, curado y tierno de oveja, curado de cabra, fresco y membrillo) con precios que van desde los 12 a los 25 euros, según la ración o el plato.

Y cuenta con hasta tres menús especiales por 65 euros, que incluye un entrante además de un primer y segundo plato y el postre, que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Todos los menús incluyen pan, agua, vino de la casa y casera y se pueden intercambiar platos de un menú por otro, así como elegir entre los tres postres.

Un establecimiento con enjundia que tiene también muy buenas valoraciones en redes sociales. "Hoy primera visita al restaurante (y no sera la última) situado a pie de carretera es fácil verlo por la cantidad de vehículos aparcados a su alrededor. Las raciones, impresionantes, y hemos sido incapaces de terminar lo servido ( y somos de Bilbao que tenemos fama de tragones bien merecida) te ofrecen para llevarte lo que para nosotros fue imposible terminar calidad, limpieza y servicio de diez ", escribe José Luis en Tripadvisor.

"Fuimos un grupo de 22 personas a comer al restaurante Ezequiel y la experiencia no pudo ser mejor. La comida estaba exquisita, abundante y de una calidad excelente. El servicio de los camareros fue impecable: siempre atentos, amables y serviciales en todo momento, sin que nos faltara absolutamente de nada. Un detalle que nos encantó es que, si sobra comida, te ofrecen tuppers para llevar, algo muy práctico y generoso. En definitiva, todo fue sobresaliente: gran atención, platos deliciosos y un ambiente inmejorable. ¡Totalmente recomendable!", escribe Laura otra cliente satisfecha en Google.

Para reservar mesa, ya sea en el interior, en el jardín o en la terraza, se puede llamar al teléfono 987598497 o en el email reservas@embutidosezequiel.es

Horarios: De lunes a domingo, de 07:00 a 00,00 horas. Los turnos de comida para fines de semana y festivos son a las 14:00 y a las 15:30 horas