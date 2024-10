El alcalde de Valladolid acusa a Óscar Puente de incumplir el convenio de integración ferroviaria

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, respondió a la amenaza del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de que si el Ayuntamiento no cumple con las obligaciones pendientes dará por resuelto el convenio de la integración ferroviaria y procederá a la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad al asegurar que el actual ministro Óscar Puente incumplió con el acuerdo firmado en 2017 por el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento de capital, que contemplaba la construcción de 22 túneles y solo dos están en funcionamiento.

Tras participar en el acto institucional del 30 aniversario de la Fundación Intras, Carnero recordó que los túneles se proyectaron para las personas y los vehículos mientras que los trenes quedarían en superficie. “Se dijo, entre otras cosas, que se firmaba ese convenio para actuar de manera rápida. Pero la realidad es que con el anterior equipo de Gobierno municipal y los responsables ministeriales y la Junta el resultado ha sido escaso, sin olvidar los modificados de proyectos y las reformas a las que tuvimos que hacer frente desde nueva llegada al Consistorio en estos 15 meses”, aseveró. De esta manera, el alcalde precisó que el túnel de Labradores sigue en obras y el de Padre Claret se acaba de poner en servicio recientemente.

Jesús Julio Carnero añadió, según recogió la Agencia Ical, que el anterior equipo de Gobierno municipal, encabezado por el actual ministro de Transportes -Óscar Puente- ya tuvo suficiente capacidad de acción de haber impulsado lo que pretendía. En todo caso, se felicitó que no ocurriera lo que se pretendía hacer. A su juicio, se está en un momento “óptimo” para dialogar, que permita modificar el convenio de 2017, ya que es el “mandato” de los vallisoletanos, que han apostado por el soterramiento de las vías del tren y no por la “mal llamada” integración en superficie. De ahí que apelara al “sentido común” y la “razonabilidad” de las personas que tienen en su mano acabar con la “cicatriz” que supone el trazado ferroviario, que deja al otro lado de la vía a 92.000 ciudadanos.

El alcalde consideró que, dado que las circunstancias políticas y económicas han cambiado, con una cuantificación “al alza” de los terrenos de los antiguos Talleres de Renfe, ha llegado el momento de activar una “transición” de la integración hacia el soterramiento, con la técnica del muro pantalla. “No es un capricho de ningún miembro del equipo de gobierno ni tan siquiera del alcalde. Es el mandato de los vallisoletanos”, reiteró, sin olvidar que la ciudad tiene el mismo derecho a que el tren esté soterrado, al igual que Cádiz, Córdoba, Zaragoza, Vitoria, Logroño, Murcia, Bilbao, Moncada y Reixach y San Feliu, entre otras. “El soterramiento en Valladolid se acometerá. Ojalá que todos los que estamos aquí, lo veamos”, manifestó.

Por lo tanto, aseguró que el Ayuntamiento contestará al requerimiento planteado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Adif para demostrar que no hay incumplimientos por parte del Consistorio, ya que son “vicisitudes de carácter administrativo”. No en vano, aseguró que el Ayuntamiento está cumpliendo “todos y cada uno de sus compromisos”. Es decir, dejó claro que él nunca disolverá la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El alcalde recordó que España es un país democrático conformado por una serie de instituciones y de entidades que “lo hacen grande”. Señaló que, junto al Gobierno de España, que tiene sus competencias, están los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, que son “previos a todo lo anterior”, además de disponer autonomía municipal y contar con legitimidad. “El Ayuntamiento tiene que ser respetado por todas las personas, instancias y entidades de este país. Porque esto es Valladolid. Esto no es ninguna broma”, aseveró.

Por último, señaló que el Ministerio aún no ha respondido, de manera oficial a la petición del Consistorio para aplazar el pago a la Sociedad que le corresponde a la ciudad. “¿Qué grado de incumplimiento hay si por parte de quien tiene que respondernos no ha contestado sobre si se aplaza o no se aplaza? ¿Ven cómo no hay incumplimientos? Y lo que hay es tramitación administrativa”, apuntó.

Preguntado por si la “unidad de acción” con la Junta se ha roto, después de que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio anunciará ayer que en el plazo de un mes aportará los 8,2 millones de euros que tiene pendiente este año con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, Carnero lo negó. Tal y como le ha dejado claro el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hay un “total” y “absoluto” respaldo a la elección de los vallisoletanos, informa Ical