Jornada de puertas abiertas en el Campus del Jamón Monte Nevado: una inmersión en la cultura y tradición del jamón

Será este sábado agosto en horario de mañana y tarde en Carbonero el Mayor, Segovia.

El Campus del Jamón Monte Nevado, el único centro en el mundo dedicado íntegramente a la formación y difusión de la cultura del jamón curado, celebra una jornada de puertas abiertas el próximo sábado 23 de agosto en horario de mañana de 10:00 a 14:00 y de tarde entre las 17:00 y 21:00 horas. En esta cita, el público podrá disfrutar de una experiencia única en la casa jamonera más galardonada por los Premios Alimentos de España, ubicada en Carbonero el Mayor, a menos de 20 minutos de Segovia.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer libremente las instalaciones del Campus del Jamón y descubrir los secretos del curado tradicional. Esta experiencia gratuita, que tendrá lugar este sábado y que el resto del año puede disfrutarse los fines de semana mediante reserva, ofrece una inmersión única en la historia, la tradición y el saber hacer que han convertido al jamón curado en uno de los grandes emblemas de la gastronomía española. El Campus del Jamón abre nuevamente sus puertas a todos los públicos con actividades formativas y divulgativas pensadas para disfrutar, aprender y saborear.

Uno de los espacios más emblemáticos del Campus es la NAOS, su bodega natural, un lugar que despierta los sentidos y en el que se pueden contemplar miles de piezas de jamón colgadas de sus techos. Como colofón a la jornada, el público podrá deleitarse con el arte del corte a cuchillo y tener la oportunidad de degustar un loncheado de su jamón Serrano 24 y del Bellota 100% Ibérico, ambos galardonados en los Premios Alimentos de España 2025 otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este reconocimiento no es fruto del azar, sino del trabajo constante, la excelencia artesanal y el firme compromiso de Monte Nevado con la calidad y la tradición del jamón curado. Una dedicación que ha sido premiada en las dos únicas categorías dedicadas al producto: “Mejor Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas” y “Mejor Jamón de Bellota Ibérico”. Estos galardones consolidan a Monte Nevado como referente indiscutible en el sector y avalan su liderazgo en la difusión de la cultura jamonera dentro y fuera de nuestras fronteras.

El Campus del Jamón Monte Nevado brinda una experiencia única que combina tradición, sabor y diversión para disfrutar de un plan diferente. Está ya consolidado como un referente en la difusión de la cultura del jamón curado, sumándose a la oferta turística de la provincia y posicionándola como un destino gastronómico de primer nivel.

