Alegría y entusiasmo en la jura de los 2.377 nuevos agentes policiales en Ávila

Día de alegría y felicidad en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, al menos para los 2.377 agentes, 770 de ellos mujeres, de la XXXVII promoción de la Escala Básica del Cuerpo que ha jurado su cargo, entre los aplauso de sus familiares y amigos que dieron colorido y emoción acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska , que nuevamente sufrió una protesta, esta vez por parte de un grupo de profesionales policiales convocados por el sindicato Jusapol, que se manifestaron para exigir una equiparación salarial y recibieron al ministro con pitos, si bien esta concentración no empañó la fiesta para los nuevos agentes.

Estos 2.377 nuevos agentes elevan a 71.900 el total de España.

Marlaska comenzaba su intervención recordando al policía en prácticas Jordi Duart, de 28 años, fallecido el pasado 1 de abril en Madrid en accidente de tráfico cuando se dirigida a la Comisaría de Distrito de Usera-Villaverde, cuyos padres recibieron una placa en su memoria. "Ser policía no es fácil. Garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y mantener la seguridad ciudadano no es sencillo”, decía el ministro, acompañado por el director general del Cuerpo, Francisco Pardo, y por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, entre otras personalidades.

Marlaska destacaba la vocación de servicio, dignidad, sacrifico y compromiso de los agentes con la sociedad y con los valores de un Cuerpo que el próximo 13 de enero cumplirá dos siglos de vida siendo "una de las instituciones mejor valoradas y respetadas por la sociedad española y una de las más importantes organizaciones policiales internacionales”., apuntaba el ministro.

Asimismo, señalaba que se sigue avanzando en la igualdad de género, que el Cuerpo también ha mejorado y se ha adaptado a las nuevas formas de delincuencia, y aseguraba que España es uno de los países más seguros del mundo, y eso es gracias al buen hacer de sus policías y guardias civiles.

Durante este acto de jura o promesa de la XXXVII promoción de Escala Básica, que comenzó con el tradicional pase de revista por parte del ministro del Interior a todos los jurandos, se rindió homenaje a los caídos en acto de servicio, con especial mención para el policía alumno Jordi Duart, para concluir en el tradicional lanzamiento de gorras al aire.