El altruismo y la implicación social tiene premio

El altruismo, la generosidad y la implicación social tienen premio en Castilla y León, de la mano de la ONCE, que ha entregado esta tarde sus galardones solidarios en una gala que se ha celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid.

Pascual, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, por su Programa de Voluntariado Joven de la Junta, el Proyecto de Colaboración Asociativa en Asistencia Personal de Impulsa Igualdad CyL y Federación Salud Mental CyL, Tribuna Grupo y Antonio Verdugo Hernando han recibido esta tarde unos galardones que tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Han participado en la gala Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León; Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid; Alfonso Romo, diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales; Rosa Urbón, vicepresidenta 1ª Plataforma del Tercer Sector de CyL; Ángel Sánchez, director general de la ONCE; Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; e Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad castellano y leonesa.

El premio a la Empresa lo ha recibido Pascual, por su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Asumiendo un modelo de compañía como un proyecto a largo plazo, con una visión de continuidad, de transcendencia y de servicio. Una forma de entender la empresa familiar con una finalidad, un fondo aprovechable para la sociedad, un valor intrínseco para los demás.

El premio al estamento de la Administración Pública lo ha recogido el Consejo de la Juventud de Castilla y León, por su Programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y Lugo. Once años de trayectoria impulsando día a día la participación social y altruista de nuestra juventud. Un ambicioso reto para implicar en actividades de voluntariado de todo tipo y a lo largo y ancho de nuestra tierra a la juventud valiosa que tenemos.

El premio a la institución, organización, entidad, ONG, se ha entregado al Proyecto de Colaboración Asociativa en Asistencia Personal de Impulsa Igualdad Castilla y León y la Federación Salud Mental Castilla y León, por su trabajo constante en la creación y formación de la figura del asistente personal. Por apostar por esta figura para que las personas con discapacidad física y las personas con discapacidad psicosocial puedan afrontar una vida autónoma con garantías y cumplir así con el artículo 19 de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad “Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad”.

El Solidarios a la Persona Física lo ha recibido Antonio Verdugo Hernando, por toda una vida dedicada a los más vulnerables y a construir una sociedad mejor. Por su compromiso diario que hace que la parroquia sea el principal apoyo de las personas que más lo necesitan, un auténtico líder social en torno al cual varias decenas de personas voluntarias hacen posible llevar a cabo toda la labor ingente que está desarrollando.

Finalmente, el Premio al Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación se ha entregado a Tribuna Grupo, por su sensibilidad social y participación en diferentes proyectos solidarios. Por comunicar e informar de temas de interés social y participar activamente en la mejora del tejido comunitario de Castilla y León, como muestra de su compromiso.

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2024 estuvo formado por Araceli de las Heras González, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; Ismael Pérez Blanco, delegado de la ONCE en Castilla y León; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Reyes Pérez Rico, jefa del Servicio de Autonomía Personal y Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León; Begoña Grijalvo Rebollo, directora territorial de Inserta; Juan Carlos Barbado Sanz, gerente nacional adjunto de Servicios Industriales de Ilunion; Francisco Sardón Peláez, presidente CERMI Castilla y León; Oscar Castro Vega, presidente de EAPN Castilla y León; Rosa Urbón Izquierdo, presidenta de Cruz Roja Castilla y León; Guenther Eduardo BoelhoffCarbajo, secretario general de Cáritas Autonómica, y Florencio Carrera Castro, director de Radio Televisión de Castilla y León La 8.