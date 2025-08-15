Ayala propone al Burgos CF iniciar la remodelación de El Plantío por el fondo sur para simultanearlo con el nuevo aprovechamiento comercial

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, mantuvo en la mañana de este viernes una reunión con la directiva del Burgos Club de Fútbol para plantearle la posibilidad de que la entidad deportiva inicie la remodelación del estadio de El Plantío por el fondo sur para simultanearlo con la construcción de un nuevo aprovechamiento comercial.

Esta iniciativa, según plantea el comunicado remitido por el Ayuntamiento de Burgos a Ical, permitiría “no solo avanzar en la reforma del campo, sino también sacar rentabilidad inmediata de las inversiones” que realice el club.

Es por ello que el gobierno municipal entiende que esta opción “favorecería el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo a través de la concesión demanial y, por lo tanto, la idea es seguir avanzando en la colaboración con el Ayuntamiento”.

En todo caso, esta apuesta del Ejecutivo municipal requeriría de una modificación del convenio firmado entre el club y el Ayuntamiento, en el marco del anteproyecto que el propio Burgos Club de Fútbol ha presentado al Consistorio burgalés.

Ayala ha dejado clara la voluntad del equipo de Gobierno de colaborar con el club blanquinegro, como así ha sucedido cuando se ha modificado el PGOU concediendo un plazo a mayores para la obra y ampliando los usos de la dotación. A la vez, la alcaldesa ha recordado que este año, y dentro de ese compromiso, se ha incrementado en 100.000 euros el contrato de patrocinio existente.

“El papel del Ayuntamiento es fundamental y queremos ir de la mano con quien sea el propietario del equipo en cada momento”, reseñó la regidora municipal, antes de insistir en la necesidad de que se cumpla con los términos establecidos en la concesión de la dotación municipal.

En todo caso, tanto el equipo de gobierno como la directiva del Burgos CF se han emplazado a una nueva reunión a mediados de la próxima semana para continuar con las conversaciones y analizar otros escenarios y líneas de colaboración.