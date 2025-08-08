Las anátidas encontradas muertas en Villafáfila estaban infectadas de gripe aviar

La Junta confirma gripe aviar en análisis realizados sobre anátidas encontradas muertas en el entorno de Villafáfila, en Zamora.

A finales de julio se detectaron hasta 8 patos de diferentes especies muertos en las proximidades de la localidad zamorana de Villafáfila. Siguiendo los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, por parte de los responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora se dio cuenta a los responsables de los Servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su ulterior análisis.

Una vez analizados y confirmados en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se comprueba, mediante la técnica de PCR, que hay animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1), según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Tras esta confirmación, fruto de la aplicación de los protocolos del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar, se intensifica la labor de localización de ejemplares muertos y se refuerzan la prevención, el control y la vigilancia en el entorno de Villafáfila.

La circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea. Es por esta razón por la que en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

A pesar de que estas situaciones pueden provocar cierta alarma entre la población, la Junta recuerda que no supone ningún riesgo para la salud pública, dado que la variante del virus H5N1 no posee una capacidad significativa de trans misión al ser humano. Se aconseja intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas y comunicar cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas.