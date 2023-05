Aprendizaje lúdico, apuesta del proyecto educativo 'Palentinos ilustres'

Historia, tradiciones, comercio y actualidad. Aspectos que definen el ‘Palentinos ilustres’, el proyecto que lleva a cabo el CEIP Blas Sierra, en la capital palentina, capitaneado por la tutora de 4º de Primaria del centro, Cristina Díaz, donde implica las diversas asignaturas junto con una actividad lúdica y formativa.

Explica en declaraciones a la Agencia Ical que la iniciativa nació el pasado verano al organizar el curso que iba a empezar, quien reconoce que pensó que sería buena idea hacer algo para que el alumnado conociera personas relevantes de Palencia, así como su historia, de forma que todas las asignaturas se vieran implicadas, en mayor o menor medida, en el desarrollo del proyecto.

“Quiero que el proyecto les ayude a abrir los ojos a la realidad palentina, con nuestra historia, nuestras gentes, las tradiciones o el comercio. Conocer el pasado y el presente de nuestra ciudad para poner en valor quiénes somos y para saber que, a pesar de la pérdida de población, tenemos un montón de gente valiosa, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras y que, por qué no, en un futuro ellos serán los palentinos ilustres”.

Díaz busca fomentar la autoestima de los alumnos y hacer que “se ponga en valor la cultura del esfuerzo”, porque ningún palentino ilustre de los que han conocido hasta ahora ha llegado a donde está sin esforzarse, aclara. Asimismo, también pretende enseñar el “valor de la ciudad, sus instituciones y sus edificios para que ellos puedan ser los mejores embajadores”.

La clase de 4ºB es la encargada de llevar a cabo el proyecto, aunque algunas actividades se unen otras clases a través de la web del alumnado y de las redes sociales del colegio, con el fin de hacer partícipe a toda la comunidad educativa.

A la hora de contar con diversas personas, comenta a Ical que algunos “se eligen solos” y otros por comodidad y accesibilidad. A raíz de la presentación que hizo Javier de la Cruz, traslada que descubrieron diferentes personas que tenían mucho que aportar y decir.

De igual forma, otros ejemplos se han conocido por la prensa, además de realizar un trabajo de investigación para ver qué personas de Palencia podían aportar algo al proyecto. “La verdad es que todo el mundo con quien he contactado ha sido encantador y me han dado un sí, aunque ha habido gente que no ha contestado a los mensajes o con la que no he conseguido cuadrar una fecha”, añade.

Pequeños entrevistadores

“Primero Cristina nos da pistas sobre quién es el palentino ilustre, lo hablamos en casa y buscamos información. Cuando lo sabemos, preparamos preguntas, algunas sobre lo que más le gusta de Palencia, otras sobre si les gusta lo que hacen. Una vez en clase, les hacemos las preguntas y ellos van contestando”, afirman a Ical los alumnos involucrados.

Detallan que, en primer lugar, piensan las preguntas en casa para, después, exponerlas en el aula y que su profesora tome nota para elegir las mejores. “Lo que más nos gusta es que estamos aprendiendo cosas de nuestra ciudad y que, en un sitio tan pequeño como Palencia, hay gente tan grande e importante”.

No se decantan. Arangüena, Asier Aparicio, Sara Bayón, Raúl Escudero, la Oveja Churra y un pastor, Víctor Torres, Carmen Álvarez, Javier de la Cruz, Miguel Ángel Lacarra o Fernando Jubete. Subrayan que no pueden elegir solo uno, aunque dejan claro que Nicolás Castellanos ha sido el que más les ha impresionado, contacto realizado a través de videoconferencia.

No obstante, destacan la visita en navidades que realizaron al Ayuntamiento para cantar la adaptación que, entre todos, hicieron del villancico tradicional palentino ‘Ea’, ya que conocieron el Consistorio de la mano del alcalde y varios concejales.

A mayores de las entrevistas, relatan la puesta en marcha de una tienda particular, denominada ‘El Bazar del Blas, en la que venden productos hechos por el alumnado, de la mano de un trabajo en equipo para recaudar dinero para la fundación Hombres Nuevos, de Nicolás Castellanos, que ayuda a los más necesitados en Bolivia. Todo ello combinando la actividad con el aprendizaje matemático y de valores sociales.