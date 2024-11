Armisén demanda que se abra la reforma de la financiación local de manera simultánea a la reforma de la financiación autonómica

La presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén ha reclamado una "reforma del sistema de financiación autonómica y local que garantice la permanencia del medio rural de Castilla y León”. Una financiación justa que cubra los servicios que los ayuntamientos prestan a sus ciudadanos y no cree territorios de primera y de segunda. La financiación autonómica y la financiación local tienen que ir de la mano. La presidenta de la FRMP resaltado que “para poder administrar todos los servicios que gestionan las entidades locales es necesaria una financiación acorde a las nuevas necesidades. Las entidades locales tienen más competencias y no disponen de más financiación para asumirlas. Así lo ha manifestado durante su intervención en la Mesa redonda Financiación Local, Medidas Fiscales para el Equilibrio Territorial del Think Tank Nuevo Pacto Urbano Rural en el siglo XXI” que se celebra en Palencia con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera.

Una parte de los ingresos que perciben las entidades locales dependen del modelo de financiación local del Estado. Por ello, la presidenta ha insistido en seguir “reclamando al Gobierno de España, la actualización del modelo de financiación local que debe ir de forma conjunta con la financiación autonómica, en el que, por aplicación de principios de justicia social, solidaridad y equidad, tengan en cuenta criterios como la despoblación, la dispersión, las características sociodemográficas de la población, y sus necesidades de movilidad los estándares de cobertura de los servicios públicos básicos, o la importancia del territorio y la protección del medio ambiente y el patrimonio natural.

Tiene que ser un modelo de financiación que respete ese principio de igualdad para todos los españoles y abrir también el debate sobre la financiación local y hacerlo de la mano de las Federaciones de Municipios y Provincias

Las entidades locales de Castillla y León disponen de dos fondos gestionados por la Consejería de la Presidencia; el Fondo de participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad y el Fondo de Cooperación Económica Local General y ambos están garantizados por ley y su dotación para este próximo ejercicio 2024 crece en más de 3 M€, hasta llegar a los 76,8 M€, lo que supone un incremento del 4,15 %.

Por otro lado, la presidenta ha agradecido al presidente de la Junta de Castilla León la solución a la demanda de la FRMP de garantizar la financiación local tras la creación del nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero lo que ha conllevado la desaparición del que existe en el ámbito autonómico con la consecuencia directa de la reducción de la participación de las entidades locales en los tributos propios de la Comunidad.