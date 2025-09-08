Arranca un ilusionante curso escolar en Castilla y León con el reto de seguir haciendo posible la mejor educación de España

Aunque la semana pasada comenzaron las clases en Soria, Castilla y León ha dado hoy oficialmente comienzo a un nuevo curso escolar en Educación Infantil y Primaria -salvo también en Valladolid, Salamanca, Zamora o Ponferrada, donde hoy es fiesta local y no abrirán los colegios hasta mañana-, con ilusiones renovadas y con el reto de seguir haciendo posible el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, en palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha dado las gracias a los profesores y familias por us implicación y ha deseado suerte a los alumnos.

Un curso que ha arrancado con normalidad y sin problemas, pero con los nervios, el entusiasmo y el reencuentro de los compañeros habituales como protagonistas, aunque también con algún lloro entre los más pequeños al tener que separarse de sus familias, y con más de 182.400 alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Un total de 2.068 estudiantes son de primer ciclo de Infantil, 44.405 del segundo ciclo y 114.113 de Primaria de la comunidad, así como los 1.555 de Educación Especial, según los datos que ofrecía la semana pasada la consejera de Educación, Rocío Lucas.

El Gobierno autonómico ha puesto en marcha para este curso academico 835 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria y 149 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 10.868 usuarios.

Cuenta atrás para otras enseñanzas

Tras el arranque del curso en Infantil y Primaria, el rsto de enseñanzas darán comienzo el próximo lunes, 15 de septiembre, en el caso de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, además de Formación Profesional y los del segundo curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño.

Inicio del curso escolar en Palencia Brágimo Ical

Por su parte, el alumnado de grado medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el 18 de septiembre, mientras que los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre.

Finalmente, el 29 de este mismo mes será el turno del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas, mientras que el 6 de octubre darán comienzo las enseñanzas de idiomas.