Arranca la temporada de monterías y ganchos en Castilla y León: Novedades, capturas, requisitos...

Buenas noticias para los amantes de la actividad cinegética en Castilla y León.

Y es que este domingo s eha dado el pistoletazo de salida a una nueva temporada de monterías y ganchos, modalidades cinegéticas consideradas "clave" y "estratégicas" en la gestión de la fauna silvestre, que se prolongará hasta el 22 de febrero de 2026.

Y especialmente en estos momentos, con abundantes poblaciones de jabalíes, corzos, gamos, muflones o ciervos, pero también a la hora de garantizar la salud y la seguridad de las personas, del medio rural y del patrimonio natural de la comunidad.

De hecho, desde la Junta advierten de que estas especies pueden ocasionar en la actualidad “serios problemas" de índole social y económica, por lo que defienden una “adecuada” gestión de las poblaciones de jabalí y cérvidos mediante la caza.

Durante la pasada temporada se llevaron a cabo en Castilla y León más de 9.500 cacerías colectivas (monterías y ganchos) con resultados muy significativos en capturas de jabalí, superando las 25.000 piezas de caza, sólo en estas modalidades.

El colectivo de cazadores de la Comunidad muestra una clara preferencia por estas modalidades de caza, en las que la efectividad de capturas en términos numéricos favorece una reducción real de las poblaciones de jabalí.

Desde abril, más de 4.000 corzos y casi 2.000 jabalíes cazados han sido notificados por los cazadores.

Una actividad regulada

La celebración de monterías y ganchos se encuentra regulada por la Ley de Caza de Castilla y León.

Por razones de seguridad y para compatibilizar el desarrollo de esta actividad con otros usuarios del medio natural, desde su entrada en vigor, en agosto de 2021, los organizadores de cacerías colectivas están obligados a comunicar con antelación(cinco días para ganchos y diez para monterías) la celebración de estas cacerías, para general conocimiento, a través de la plataforma pública de cacerías colectivas, disponible en la web de la Junta de Castilla y León, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, al puesto de la Guardia Civil correspondiente y a los titulares cinegéticos de los cotos de caza colindantes.

De esta forma, cualquier ciudadano puede saber con la debida anticipación en qué lugares del territorio se van a llevar a cabo estas actividades. Por motivos de seguridad, los organizadores de ganchos y monterías están obligados, igualmente, a señalizar las vías de acceso a la mancha, indicando que se está celebrando una cacería colectiva.

La Junta de Castilla y León pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de consultar en la Plataforma pública de cacerías colectivas, disponible en la web de la Junta, dónde y cuándo se desarrollan estas monterías y ganchos, aportando transparencia y seguridad a todos los usuarios del medio natural.

Capturas

La Ley de Caza establece que los organizadores de las monterías o ganchos deben informar de los resultados a la Consejería por medios telemáticos a través de la página web de la Junta de Castilla y León y al titular cinegético del coto. Esta es una de las novedades de esta temporada.

Esta obligación legal surge de la necesidad del conjunto de administraciones públicas de disponer de datos actualizados sobre las capturas de jabalíes y otros ungulados silvestres a lo largo de la temporada cinegética.

La Resolución de 23 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal por la que se establecen los requisitos de acceso, uso y grabación en el sistema de control telemático de las capturas efectuadas en los cotos de caza para su traslado sirve para reducir y simplificar los trámites que actualmente deben realizar los organizadores tras la cacería, de tal forma que la grabación de su resultado en la aplicación CapturCyl sustituye el deber de informar de su resultado a través de la web de la Junta de Castilla y León.

CapturCyl es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que la Junta de Castilla y León pone a disposición de todos los cazadores. Está asociada a un gestor de escritorio, diseñado específicamente para los titulares cinegéticos o sus gestores, de tal forma que los titulares cinegéticos van haciendo llegar tanto los cazadores como a los organizadores de las cacerías las autorizaciones de caza para cada especie o modalidad.